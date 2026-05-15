Piantedosi sul derby alle 12: "Hanno deciso le autorità di pubblica sicurezza, vedremo se hanno visto giusto"

"Per il derby Roma-Lazio hanno deciso le autorità di pubblica sicurezza, hanno fatto delle valutazioni. Vedremo domani se hanno visto giusto. Le autorità del sistema del calcio ci hanno messo del loro, hanno dato un contributo per gestire al meglio l'evento". Così Matteo Piantedosi a RTL 102.5. Il Ministro dell'Interno ha commentato la decisione presa nel vertice della Prefettura della capitale di far svolgere il derby Roma-Lazio, valido per la penultima giornata di serie A , domenica alle 12, in contemporanea con le altre gare clou del campionato di Serie A di calcio e in un orario compatibile con la finale degli Internazionali di tennis di Roma .

Roma-Lazio alle 12 di domenica, come si è arrivati alla decisione

Una decisione arrivata nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio. La Lega Serie A, dopo l'iniziale no ribadito dal Prefetto, convinto della bontà della scelta di giocare di lunedì sera per ragioni di ordine pubblico, ha continuato a insistere e contestualmente ha presentato un ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo, anziché sostenere le ragioni di chi, per garantire la sicurezza, aveva chiesto di evitare la sovrapposizione tra calcio e tennis, ha deciso di non decidere rinviando la palla all'avvocatura dello Stato.

Così si è tornati alla necessità di un accordo tra le parti. Le ragioni della Lega - e di rimando quelle delle tv - sono state considerate più meritevoli di quelle della Prefettura, costretta a tornare incredibilmente sui propri passi. Non era mai accaduto un fatto simile ed è destinato a stravolgere per sempre gli equilibri tra i poteri dello Stato.