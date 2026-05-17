Como, la favola continua: batte il Parma 1-0 e resta in corsa per la Champions

COMO - Non finisce qui la favola del Como , che a novanta minuti dalla fine del campionato ha ancora una pagina bianca da scrivere con il più incofessabile dei sogni. La squadra di Fabregas piega per 1-0 il Parma e grazie al clamoroso ko della Juventus con la Fiorentina resta in corsa per la Champions League. La prossima settimana, nel derby con la Cremonese, dovrà vincere e sperare, in ogni caso sarà stato un successo.

Como-Parma 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il bunker del Parma frena i lariani

Il copione tattico del primo tempo vede come previsto il Como a fare la partita e il Parma che si affida a quell'organizzazione difensiva che lo ha portato alla comoda salvezza. Con lo scorrere dei minuti e le notizie favorevoli provenienti dagli altri campi, la pressione dei lariani aumenta, fino a prendere la forma di un vero e proprio assedio, che però non riesce ad espugnare il bunker emiliano. L'unica vera grande occasione capita nel finale, quando sulla prima distrazione ospite, Baturina innesca Douvikas, la cui conclusione a botta sicura si stampa sul palo.

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Il gol di Moreno tiene vivo il sogno Champions

La ripresa si apre con l'assalto all'arma bianca del Como, che già dopo pochi secondi costringe Suzuki ad un doppio prodigioso intervento che salva su Diao, mandato in porta dal clamoroso errore di Circati, e che si ripete sul tentativo di tap-in di Douvikas. Il Parma sembra meno imperforabile del primo tempo e i ragazzi di Fabregas insistono, sfiorando ancora il gol con Baturina, che su calcio di punizione centra l'incrocio dei pali. Poco prima dello scoccare dell'ora di gioco, finalmente, i lariani passano: Rodriguez scende sulla sinistra e serve a rimorchio Moreno, che con una conclusione mancina e potente batte Suzuki e fa esplodere il Sinigaglia. Che poi però vive una seconda metà di frazione con il fiato sospeso, perché il Parma si decide a schiodarsi dalla propria metà campo e prima trova il pari con Pellegrino, annullato dopo revisione per un fuorigioco millimetrico, e poi sfiora nuovamente il gol con Elphege, sul quale si salva Butez in uscita. Scampato il pericolo, torna ad attaccare il Como, con Suzuki ancora miracoloso, stavolta su Morata, appena entrato in campo. Al 90' torna a tremare il pubblico di casa, quando Del Prato si avventa sul cross teso di Valeri, ma trova la risposta sicura di Butez. Dopo cinque minuti di recupero esplode la festa lariana: il sogno Champions, a novanta minuti dalla fine del campionato, è ancora possibile.

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