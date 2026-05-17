Sorpresa Roma, anche Pellegrini va in tribuna con Koné nel derby

Strategia e pretattica alla vigilia, ma una condizione atletica non ancora eccellente per esserci. Lorenzo Pellegrini salta il derby, non soltanto da titolare ma anche in panchina. Il centrocampista sembrava aver dato segnali importanti nei giorni scorsi in allenamento, ma la sua condizione atletica non era così buona da pensare a un suo utilizzo in campo. Così Gasperini ha deciso di non convocarlo per la sfida insieme a Manu Koné, che ieri ha subito un piccolo problema muscolare, così come Venturino e Zaragoza, esclusi dalla lista. Pellegrini ha però viaggiato con i compagni ed è arrivato con loro allo stadio. Dopo le parole di Gasp in conferenza che lasciavano presagire una sua chiamata per la stracittadina, Pellegrini è stato invece costretto a dare forfait.