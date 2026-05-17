Bowie replica all'autogol di Edmundsson, finisce in parità tra Inter e Verona: parte la festa scudetto nerazzurra

L' Inter pareggia nel giorno della festa scudetto a San Siro : 1-1 contro il Verona . Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia e il doblete nazionale, i nerazzurri pareggiano in casa. Partita dominata dalla squadra di Chivu che porta a casa solamente un pareggio: succede tutto nel secondo tempo, prima con l'autogol di Edmundsson e poi con la rete del pareggio segnata da Bowie nel finale.

Dominio Inter a San Siro, ma non basta

L'Inter attacca ininterrottamente nel primo tempo e trova diverse occasioni che impensieriscono Montipò. Prima Bonny tenta l'imbucata in area per Sucic, ma Valentini capisce tutto e interrompe bene. Poco dopo Mkhitaryan serve bene Lautaro, che però non si intende con Bonny e non conclude da ottima posizione. In attacco anche Acerbi che ci prova in percussione, ma ancora Valentini interrompe al momento giusto. Nel finale di primo tempo, l'Inter crea una doppia occasione importante: prima calcia Mkhitaryan ma Montipò respinge con una grande parata, poi Lautaro da ottima posizione la mette fuori di poco al lato.

Bowie risponde all'autogol di Edmundsson

Una ripresa di fuoco per Edmundsson che dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo rischia l'autogol appoggiando di testa per Montipò, che riesce a evitare il gol. Poi lo stesso difensore di testa mette fuori il pallone sul colpo di testa di Mkhitaryan. Sul calcio d'angolo successivo, arriva l'autogol di Edmundsson: Bonny colpisce bene di testa, Montipò però era sulla direzione, il difensore la devia di testa e beffa il suo portiere. Dopo la rete del vantaggio, prosegue il dominio dell'Inter, ma Montipò tiene a galla il Verona con due grandi parate, entrambe su Lautaro che ha calciato a botta sicura. Nel finale si abbassano i ritmi, la partita sembra scivolare verso la fine, ma non è d'accordo Bowie che, dopo il gol allo Stadium contro la Juve, nel finale segna anche a San Siro con un bel mancino e regala il pareggio ai gialloblù.