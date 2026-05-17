Il Bologna batte l'Atalanta e si conferma ottava: decide un gol di Orsolini

Si è chiusa con il punteggio di 0-1 la sfida tra Atalanta e Bologna , valida per la 37esima giornata di Serie A. A decidere la gara è un gol di Orsolini (entrato in campo pochi minuti prima) nel cuore della ripresa. Un risultato che permette al Bologna di certificare l'ottavo posto in classifica (e di evitare un turno in più di Coppa Italia nella prossima stagione) e all'Atalanta di confermare la partecipazione alla prossima Conference League. I nerazzurri mantengono tre punti di vantaggio sui rossoblù e grazie al 2-0 maturato a Bologna nella gara d'andata hanno gli scontri diretti a favore.

Atalanta-Bologna, tabellino e statistiche

Carnesecchi salva la Dea

Ritmi blandi e poche emozioni nella prima mezz'ora; il Bologna tiene il pallino del gioco, ma non riesce a creare pericoli, mentre l'Atalanta fatica ad accendersi. Al 27' Skorupski deve uscire di testa fuori area per anticipare Krstovic; sul pallone si avventa De Ketelaere, che tenta un tiro al volo, ciccando la sfera. Alla mezz'ora la prima chance della sfida: Bernardeschi prende palla sulla destra, si accentra e lascia partire un sinistro che sfiora il palo. L'Atalanta risponde con Zalewski, che tenta un tiro a girare dal limite: il pallone si perde sopra la traversa. La gara si accende: Rowe si libera e calcia con potenza, Carnesecchi si distende e manda in corner con uno splendido colpo di reni. Il portiere dell'Atalanta si supera nel finale di primo tempo, rispondendo da campione ad un tentativo di Castro: è l'ultima emozione dei primi quarantacinque minuti.

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Orsolini sblocca, Skorupsk salva

La ripresa inizia senza sostituzioni. Come accaduto nella prima frazione di gioco, le due squadre partono a ritmo ridotto. L'unica emozione la regala Carnesecchi, che perde tempo su un rinvio con i piedi e rischia il rigore su Rowe, che nel frattempo era andato a pressarlo. Palladino sostituisce De Roon, Raspadori e Zalewski con Pasalic, Soulemana e Musah, Italiano risponde con Orsolini, Dallinga e Moro per Castro, Pobega e Bernardeschi, che poco prima di uscire aveva impensierito Carnesecchi con un tiro di mancino bloccato dal portiere nerazzurro. Al 78' arriva il gol che sblocca la partita: cross di Rowe e Orsolini, appostato sul secondo palo, anticipa tutti e batte il portiere della Dea. Palladino richiama in panchina De Ketelaere e inserisce Bakker, all'esordio assoluto in campionato; poi entra anche Kolasinac per Zappacosta. Italiano risponde con Dominguez per uno stanchissimo Rowe. Al 94' l'ultima emozione: Krstovic si invola a tu per tu con Skorupski, ma si lascia ipnotizzare dal portiere rossoblù, che devia in corner. Il Bologna espugna Bergamo e certifica l'ottavo posto. L'Atalanta disputerà la prossima edizione della Conference League.

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