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domenica 17 maggio 2026
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Carnesecchi riporta l'Atalanta in Europa, Orsolini patrimonio assoluto del Bologna  

I rossoblù sono passati a Bergamo grazie all'acuto dell'attaccante, ma le grandi parate del portiere nerazzurro hanno negato a Italiano l'ingresso in Conference League dove, invece, gareggerà la Dea, alla nona qualificazione in dieci anni a una competizione Uefa, un vero record
Xavier Jacobelli
1 min
TagsatalantaBologna

Marco Carnesecchi e Riccardo Orsolini sono stati i protagonisti assoluti dell'ultima partita casalinga dell'Atalanta, vinta dal Bologna con merito. Anche se in Conference League va la Dea, alla nona qualificazione a una competizione Uefa negli ultimi dieci anni, un ulteriore record nella storia della societ

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