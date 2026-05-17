Carnesecchi riporta l'Atalanta in Europa, Orsolini patrimonio assoluto del Bologna  

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Marco Carnesecchi e Riccardo Orsolini sono stati i protagonisti assoluti dell'ultima partita casalinga dell'Atalanta, vinta dal Bologna con merito. Anche se in Conference League va la Dea, alla nona qualificazione a una competizione Uefa negli ultimi dieci anni, un ulteriore record nella storia della societ
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