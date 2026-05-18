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lunedì 18 maggio 2026
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Marotta-Cardinale 9-1, così Beppe ha vinto anche il derby delle parole

Marotta-Cardinale 9-1, così Beppe ha vinto anche il derby delle parole

"Auguro al Milan di Gerry di fare lo stesso percorso dell'Inter in questi sei anni: 9 titoli, 2 finali di Champions e una di Europa League". Che cosa c'è dietro la chirugica replica del neocampione d'Italia al dirimpettaio che aveva detto: "Non si devono perdere 5-0 le finali di Champions"
Xavier Jacobelli
1 min
TagsInterMilan
Non sappiamo se Hemingway sia uno degli scrittori preferiti di Gerry Cardinale. Quand'anche lo fosse, o se anche non lo fosse, registrando lo scambio di carezze dialettiche fra il presidente dell'Inter e il proprietario del Milan, è sorto spontaneo il riferimento al grande romanziere americano che tanto ha amato l'ipobole o understatement. L'esatto contrario dell'iperbole, figura retorica che spesso gioca l

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