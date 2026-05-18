Marotta-Cardinale 9-1, così Beppe ha vinto anche il derby delle parole

"Auguro al Milan di Gerry di fare lo stesso percorso dell'Inter in questi sei anni: 9 titoli, 2 finali di Champions e una di Europa League". Che cosa c'è dietro la chirugica replica del neocampione d'Italia al dirimpettaio che aveva detto: "Non si devono perdere 5-0 le finali di Champions"