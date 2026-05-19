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martedì 19 maggio 2026
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Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: una giornata a Rovella e Wesley dopo la rissa nel derby

Undici giocatori salteranno l'ultima giornata di campionato. Juventus senza Bremer per la sfida contro il Torino
3 min
TagsWesleyRovellagiudie sportivo

Dopo il trentasettesimo e penultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Serie A. In totale sono undici i calciatori fermati, che salteranno l'ultima giornata di questo torneo. Sia Rovella che Wesley sono stati sanzionati con una giornata di squalifica dopo la rissa avvenuta nel derby tra Roma e Lazio

Rissa nel derby: una giornata di squalifica a Rovella e Wesley

Al minuto settanta del derby vinto dalla Roma contro la Lazio per 2-0 il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Rovella e Wesley, in seguito a una rissa tra le due squadre che li ha visti protagonisti. Un'espulsione che costa a entrambi una giornata di squalifica. Gasperini così, dovrà fare a meno del brasiliano, fresco di convocazione al Mondiale da parte di Ancelotti, per la sfida decisiva in vista della corsa alla Champions League in casa del già retrocesso Verona.

 

 

Gli altri squalificati: Sarri senza tre giocatori

Oltre a Rovella, Sarri in vista dell'ultima sfida stagionale, contro il Pisa (senza il proprio capitano, Antonio Caracciolo, squalificato), dovrà fare a meno anche di Kenneth Taylor e di Nuno Tavares. Gli altri giocatori che salteranno il prossimo turno sono Ranieri della Fiorentina, Manuel Caravalho del Genoa, Gagliardini (Verona), Kamara dell'Udinese, mentre Torino e Juventus affronteranno il derby rispettivamente senza Maripan Bremer.

 

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