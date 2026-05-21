giovedì 21 maggio 2026
Serie A, gli arbitri dell'ultima giornata: Sozza per Verona-Roma, derby di Torino a Zufferli

Ufficiali le designazioni arbitrali in vista del 38esimo turno di campionato: si decidono corsa Champions e lotta salvezza
3 min
TagsArbitriVerona-RomaTorino-Juve

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per la 38esima ed ultima giornata del massimo campionato italiano. Riflettori puntati sulla corsa Champions e sulla lotta salvezza, con tante gare che si giocheranno in contemporanea domenica 24 maggio alle ore 20:45.

Serie A, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata: Verona-Roma a Sozza, Zufferli per Toro-Juve

Ultima giornata di Serie A che si apre domani, venerdì 22 maggio, alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, affidata all'arbitro Perri. Sabato, invece, spazio a Bologna-Inter e Lazio-Pisa, che saranno dirette da Bonacina e Ferrieri Caputi. Domenica, invece, ci sarà Zanotti per Napoli-Udinese, mentre la corsa Champions e il duello per la salvezza saranno gestiti da Guida, Zufferli, Sozza e Maresca, a cui sono state assegnate rispettivamente Milan-Cagliari, il derby Torino-Juventus, Verona-Roma e Cremonese-Como.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 38esima giornata di Serie A:

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: SERRA

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV: MARCENARO

VAR: PEZZUTO

AVAR: BARONI

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PICCININI

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV: MARINELLI

VAR: GIUA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA  

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PAIRETTO

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV: MUCERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAGGIONI

 

