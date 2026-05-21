Serie A, gli arbitri dell'ultima giornata: Sozza per Verona-Roma, derby di Torino a Zufferli
La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per la 38esima ed ultima giornata del massimo campionato italiano. Riflettori puntati sulla corsa Champions e sulla lotta salvezza, con tante gare che si giocheranno in contemporanea domenica 24 maggio alle ore 20:45.
Ultima giornata di Serie A che si apre domani, venerdì 22 maggio, alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, affidata all'arbitro Perri. Sabato, invece, spazio a Bologna-Inter e Lazio-Pisa, che saranno dirette da Bonacina e Ferrieri Caputi. Domenica, invece, ci sarà Zanotti per Napoli-Udinese, mentre la corsa Champions e il duello per la salvezza saranno gestiti da Guida, Zufferli, Sozza e Maresca, a cui sono state assegnate rispettivamente Milan-Cagliari, il derby Torino-Juventus, Verona-Roma e Cremonese-Como.
Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 38esima giornata di Serie A:
FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA – PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE – TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
NAPOLI – UDINESE h. 18.00
ZANOTTI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
H. VERONA – ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI