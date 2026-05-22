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Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di Palladino e Vanoli
TagsSerie AFiorentinaatalanta

La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino nell'anticipo del venerdì valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26 in un clima che, probabilmente, sarà tutt'altro che piacevole.

Fiorentina-Atalanta, l'orario

Fiorentina-Atalanta si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Fiorentina-Atalanta, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Atalanta in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 29 Fortini, 3 Rugani, 4 Brescianini, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 10 Gudmundsson, 1 Lezzerini, 61 Braschi
Indisponibili: Kean, Parisi 
Squalificati: Ranieri 
Diffidati: Gudmundsson, Kean 

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bakker; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Alleantore: Palladino

A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac, 40 Obric, 77 Zappacosta, 6 Musah, 8 Pasalic, 45 Vavassori, 59 Zalewski, 17 De Ketelaere, 18 Raspadori, 9 Scamacca
Indisponibili: Bernasconi, Kossounou
Squalificati: -
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti, Krstovic

 

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La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino nell'anticipo del venerdì valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26 in un clima che, probabilmente, sarà tutt'altro che piacevole.

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