La Serie A svela gli MVP della stagione: da Svilar a Lautaro, ecco tutti i premiati
La fine del campionato alle porte dà spazio a bilanci e valutazioni, classifiche e premi. Prima dell'ultima giornata di Serie A, che sancirà chi tra Lecce e Cremonese verrà retrocesso in Serie B insieme a Verona e Pisa e chi conquisterà la zona Champions ed Europa League, la Lega Calcio ha ufficializzato gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. Spoiler: la Juve ha messo in mostra la più luminosa stella nascente, la Roma il miglior portiere, il Cagliari il terzino più sorprendente, il Como il fantasista più geniale e l'Inter il bomber più prolifico. Avete capito di chi si tratta?
Come sono stati scelti i migliori della Serie A
Come si legge sul sito della Lega Serie A, "i vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata)".
Tutti i premi
RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)
MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)
MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)
MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)
MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)