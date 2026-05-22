La Serie A svela gli MVP della stagione: da Svilar a Lautaro, ecco tutti i premiati

La fine del campionato alle porte dà spazio a bilanci e valutazioni, classifiche e premi. Prima dell'ultima giornata di Serie A, che sancirà chi tra Lecce e Cremonese verrà retrocesso in Serie B insieme a Verona e Pisa e chi conquisterà la zona Champions ed Europa League, la Lega Calcio ha ufficializzato gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. Spoiler: la Juve ha messo in mostra la più luminosa stella nascente, la Roma il miglior portiere, il Cagliari il terzino più sorprendente, il Como il fantasista più geniale e l'Inter il bomber più prolifico. Avete capito di chi si tratta?