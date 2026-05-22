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La Serie A svela gli MVP della stagione: da Svilar a Lautaro, ecco tutti i premiati

La Lega Calcio ha ufficializzato i nomi dei migliori calciatori di questo campionato: tutti i dettagli
2 min
TagsSerie A

La fine del campionato alle porte dà spazio a bilanci e valutazioni, classifiche e premi. Prima dell'ultima giornata di Serie A, che sancirà chi tra Lecce e Cremonese verrà retrocesso in Serie B insieme a Verona e Pisa e chi conquisterà la zona Champions ed Europa League, la Lega Calcio ha ufficializzato gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. Spoiler: la Juve ha messo in mostra la più luminosa stella nascente, la Roma il miglior portiere, il Cagliari il terzino più sorprendente, il Como il fantasista più geniale e l'Inter il bomber più prolifico. Avete capito di chi si tratta?

Come sono stati scelti i migliori della Serie A

Come si legge sul sito della Lega Serie A, "i vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata)".

Tutti i premi

RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)

MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)

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