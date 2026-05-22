Fiorentina e Atalanta chiudono la stagione con un pareggio: apre Piccoli, poi Comuzzo realizza un autogol   

Cala il sipario sulla stagione di Fiorentina e Atalanta al Franchi. L’ultima partita di campionato va in archivio con un pareggio per 1-1: apre Piccoli nel primo tempo, mentre nella ripresa Comuzzo realizza un autogol. Dopo il successo inatteso contro la Juventus, arriva un altro punto per la banda di Vanoli , che ha centrato una salvezza che a un certo punto dell’annata sembrava impossibile . L’Atalanta, dall’altro lato, ha giocato una buona gara trovando sulla propria strada la prestazione sopra le righe di Christensen tra i pali, di certo il migliore in campo . L’undici dell’ex viola Palladino era già certo del settimo posto che vale l’accesso alla prossima edizione di Conference League . Una consolazione non da poco perché anche a Bergamo la stagione era iniziata con il freno a mano tirato, con Juric in panchina.

Fiorentina e Atalanta, un punto a testa

La sfida è stata equilibrata in generale. Raspadori ci ha provato ma non ha affondato il colpo, dall’altra parte invece l’ex Piccoli ha segnato un gol per nulla banale (su assist di Brescianini), prima disinnescando la marcatura di Ahanor e poi scaricando una fucilata che ha sorpreso Sportiello, che ha delle colpe evidenti. Nella ripresa non sono mancate altre emozioni (vedi i tentativi di Sulemana e Mandragora), fino al punto del pari: Zappacosta sfonda sulla corsia, mette in mezzo un cross basso che Comuzzo spedisce nella propria rete nel tantativo di anticipare Scamacca. La Fiorentina, quindi, saluta così il proprio pubblico. Lo stadio non era in festa, ovviamente. Nessuno ha dimenticato la fatica, l'ansia della retrocessione e i mesi più neri. I tifosi nel finale si sono fatti sentire con dei fischi e hanno mandato un messaggio: "Rispettiamo solo Vanoli".