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Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di Italiano e Chivu
TagsSerie AInterBologna

Inter e Bologna si sfidano nell'ultima sfida del campionato di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato: i nerazzurri hanno festeggiato il double nazionale dopo la vittoria di scudetto e Coppa Italia, mentre la squadra di Italiano non può più raggiungere i piazzamenti europei.

 

 

Inter-Bologna, l'orario

Inter-Bologna si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

 

Inter-Bologna, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Inter-Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Italiano e Chivu

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 5 Helland, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 4 Pobega, 23 Sohm, 21 Odgaard, 24 Dallinga, 30 Dominguez.

Indisponibili: Vitik, Casale, Cambiaghi, Orsolini;

Squalificati: -

Diffidati: Ravaglia, Cambiaghi.

 

 

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Enrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, L. Martinez. Alleantore: Chivu

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 36 Darmian, 43 Cocchi, 30 Carlos Augusto, 17 Diouf, 8 Sucic, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 16 Frattesi, 14 Bonny, 48 Mosconi.

Squalificati: -

Diffidati: Akanji;

Indisponibili: Calhanoglu, M.Thuram, Akanji, Dumfries.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Inter e Bologna si sfidano nell'ultima sfida del campionato di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato: i nerazzurri hanno festeggiato il double nazionale dopo la vittoria di scudetto e Coppa Italia, mentre la squadra di Italiano non può più raggiungere i piazzamenti europei.

 

 

Inter-Bologna, l'orario

Inter-Bologna si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

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