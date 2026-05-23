Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Inter e Bologna si sfidano nell'ultima sfida del campionato di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato: i nerazzurri hanno festeggiato il double nazionale dopo la vittoria di scudetto e Coppa Italia, mentre la squadra di Italiano non può più raggiungere i piazzamenti europei.
Inter-Bologna, l'orario
Inter-Bologna si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv
Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Bologna, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Inter-Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Chivu
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 5 Helland, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 4 Pobega, 23 Sohm, 21 Odgaard, 24 Dallinga, 30 Dominguez.
Indisponibili: Vitik, Casale, Cambiaghi, Orsolini;
Squalificati: -
Diffidati: Ravaglia, Cambiaghi.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Enrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, L. Martinez. Alleantore: Chivu
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 36 Darmian, 43 Cocchi, 30 Carlos Augusto, 17 Diouf, 8 Sucic, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 16 Frattesi, 14 Bonny, 48 Mosconi.
Squalificati: -
Diffidati: Akanji;
Indisponibili: Calhanoglu, M.Thuram, Akanji, Dumfries.
Inter e Bologna si sfidano nell'ultima sfida del campionato di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato: i nerazzurri hanno festeggiato il double nazionale dopo la vittoria di scudetto e Coppa Italia, mentre la squadra di Italiano non può più raggiungere i piazzamenti europei.
Inter-Bologna, l'orario
Inter-Bologna si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna.