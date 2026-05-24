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Dove vedere Lecce-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

I salentini si giocano la permanenza in Serie A nell'ultima giornata di campionato: tutte le info e i canali per seguire la partita
TagsSerie ALecceGenoa

Per la lotta salvezza ci si gioca tutto all'ultima giornata. Mentre la Cremonese affronterà il Como in casa, in contemporanea scenderà in campo anche il Lecce. Al Via del Mare i salentini ospitano il Genoa nell'ultima partita di campionato, decisiva per la permanenza in Serie A. Dopo la clamorosa vittoria maturata all'ultimo minuto di recupero contro il Sassuolo, la squadra di Di Francesco ha un punto di vantaggio sui lombardi, dunque ha tutto nelle proprie mani per conquistare la salvezza. 

 

Lecce-Genoa, l'orario

Lecce-Genoa è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

 

Dove vedere Lecce-Genoa in diretta tv

Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sul canale Sky Sport 253.

 

Lecce-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lecce-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le possibili scelte di Di Francesco e De Rossi

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibely, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 23 Ndaba, 13 Perez, 18 Jean, 4 Gaspar, 8 Fofana, 16 Gandelman, 28 Gorter, 14 Helgason, 80 Kovac, 6 Sala, 11 N’Dri, 36 Marchiwinski, 22 Camarda, 9 Stulic.

Indisponibili: Sottil, Berisha.

Squalificati: -

Diffidati: Coulibaly, Pierotti, Ramadani e Veiga.

 

 

 

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Zatterstrom, Vasquez; Ellertsson, Malinovskiy, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Ekhator, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: 16 Bijlow, 39 Sommariva, 34 Otoa, 73 Masini, 3 Martin, 4 Amorim, 99 Latif, 80 Grossi, 74 Doucoure, 40 Klysis, 75 Lafont, 18 Ekuban.

Indisponibili: Cornet, Messias, Norton-Cuffy, Onana, Ostigard.

Squalificati: Vitinha.

Diffidati: Marcandalli.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Per la lotta salvezza ci si gioca tutto all'ultima giornata. Mentre la Cremonese affronterà il Como in casa, in contemporanea scenderà in campo anche il Lecce. Al Via del Mare i salentini ospitano il Genoa nell'ultima partita di campionato, decisiva per la permanenza in Serie A. Dopo la clamorosa vittoria maturata all'ultimo minuto di recupero contro il Sassuolo, la squadra di Di Francesco ha un punto di vantaggio sui lombardi, dunque ha tutto nelle proprie mani per conquistare la salvezza. 

 

Lecce-Genoa, l'orario

Lecce-Genoa è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

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