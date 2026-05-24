Il Parma piega il Sassuolo: è di Pellegrino l'ultimo acuto al Tardini

Il campionato di Parma e Sassuolo si chiude con il successo dei padroni di casa nel derby emiliano del Tardini, risolto nel finale da un gol di Pellegrino . Un match godibile, come consentito dalla classifica di entrambe le squadre, che alla fine dice 45 punti per la formazione di Cuesta , che senza regalare nulla allo spettacolo ha però portato a casa una salvezza tranquilla, e undicesimo posto per quella di Grosso , che a tratti ha anche sognato in grande e che ha confermato le grandi doti dell'allenatore, probabilmente destinato al salto di qualità.

Serie A, la classifica

Nessun gol, ma tante emozioni nel primo tempo

È un primo tempo ricco di emozioni, perfettamente distribuite, quello tra Parma e Sassuolo, che ad ogni modo si conclude senza reti. A partire più convinti sono i padroni di casa, da subito pericolosi con Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Mikolajevski e Valeri, ospiti che invece escono nella seconda parte, andando vicini al vantaggio beffa prima con Macchioni, che si divora la rete del possibile 0-1, poi con Koné, che centra il palo.

Pellegrino la decide nel finale

Nella ripresa la gara non cala di intensità e le occasioni continuano a fioccare. Tra le più clamorose quella sprecata da Laurienté a tu per tu con Corvi e quella per Nicolussi Caviglia, che chiama Turati ad uno strepitoso intervento. Poi il ritmo cala fisiologicamente, ma proprio quando il pari sembra ormai accettato da entrambe le formazioni, arriva il guizzo di Pellegrino,che all'80' si avventa sul cross al bacio di Almqvist e incorna in rete il suo nono gol stagionale, interrompendo un digiuno lungo due mesi.

Parma-Sassuolo 1-0: cronaca, tabellino e statistiche