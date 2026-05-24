Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 24 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torino
Torino
Juve
Juve
20:45
Serie A - 24.05.2026
Olimpico Grande Torino

TabellinoCalendarioClassifiche
Torino
20:45
Juve

Torino-Juventus diretta Serie A: segui il derby della Mole tra D'Aversa e Spalletti oggi LIVE

La stracittadina piemontese rappresenta l'ultimo assalto alla Champions League dei bianconeri, mentre i granata meditano lo sgambetto
4 min
TagsTorinoJuventusSerie A
Aggiorna

Ultima chiamata per la Juventus, che dopo la frittata combinata in casa con la Fiorentina non è più padrona del suo destino e che per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League avrebbe bisogno di un miracolo sportivo. Che parte comunque dal dover vincere il derby della Mole contro un Torino ormai salvo da settimane, ma che non farà sconti ai rivali cittadini, cercando un acuto che manca da tempo nelle stracittadine tra granata e bianconeri. La squadra di Spalletti ad ogni modo non ha alternative, prendere i tre punti e sperare in buone notizie provenienti dai campi di Milano, Verona e Cremona.

 

 

19:40

La formazione ufficiale della Juventus

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Thuram, Locatelli, Cambiaso; McKennie, Boga; Vlahovic. All.: Spalletti

19:38

Le possibilità della Juventus nella volata Champions

Toro per l'orgoglio e la gloria cittadina, Juve per la speranza. Ai bianconeri non resta che vincere e sperare, ma per la Champions serve un miracolo sportivo. LA VOLATA

19:33

Prepartita ad alta tensione: scontri tra ultras prima di Torino-Juve

Non inizia nel migliore dei modi il derby della Mole tra Torino e Juventus: si registrano scontri tra fazioni ultras, con le forze dell'ordine costrette ad intervenire e a fare uso dei lacrimogeni per disperdere i facinorosi. LE IMMAGINI

19:30

Derby della Mole: Juve condannata a vincere, il Toro sogna lo sgambetto

Per quanto inconsueto, il derby della Mole piazzato all'ultima giornata aggiunge ulteriore pepe alla corsa Champions. Dalla quale la Juve si è praticamente chiamata fuori da sola perdendo in casa con la Fiorentina la settimana scorsa, ma che non è ancora svanita, obbligando la squadra di Spalletti a fare risultato pieno. Di fronte un Toro reduce dall'ennesima stagione vissuta all'insegno della mediocrità, ma che vuole regalare ai tifosi almeno una soddisfazione.

Stadio Olimpico Grande Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Torino-Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS