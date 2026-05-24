Torino-Juventus diretta Serie A: segui il derby della Mole tra D'Aversa e Spalletti oggi LIVE

Ultima chiamata per la Juventus, che dopo la frittata combinata in casa con la Fiorentina non è più padrona del suo destino e che per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League avrebbe bisogno di un miracolo sportivo. Che parte comunque dal dover vincere il derby della Mole contro un Torino ormai salvo da settimane, ma che non farà sconti ai rivali cittadini, cercando un acuto che manca da tempo nelle stracittadine tra granata e bianconeri. La squadra di Spalletti ad ogni modo non ha alternative, prendere i tre punti e sperare in buone notizie provenienti dai campi di Milano, Verona e Cremona.