Torino-Juventus diretta Serie A: segui il derby della Mole tra D'Aversa e Spalletti oggi LIVE

Ultima chiamata per la Juventus, che dopo la frittata combinata in casa con la Fiorentina non è più padrona del suo destino e che per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League avrebbe bisogno di un miracolo sportivo. Che parte comunque dal dover vincere il derby della Mole contro un Torino ormai salvo da settimane, ma che non farà sconti ai rivali cittadini, cercando un acuto che manca da tempo nelle stracittadine tra granata e bianconeri. La squadra di Spalletti ad ogni modo non ha alternative, prendere i tre punti e sperare in buone notizie provenienti dai campi di Milano, Verona e Cremona.
19:40
La formazione ufficiale della Juventus
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Thuram, Locatelli, Cambiaso; McKennie, Boga; Vlahovic. All.: Spalletti
19:38
Le possibilità della Juventus nella volata Champions
Toro per l'orgoglio e la gloria cittadina, Juve per la speranza. Ai bianconeri non resta che vincere e sperare, ma per la Champions serve un miracolo sportivo. LA VOLATA
19:33
Prepartita ad alta tensione: scontri tra ultras prima di Torino-Juve
Non inizia nel migliore dei modi il derby della Mole tra Torino e Juventus: si registrano scontri tra fazioni ultras, con le forze dell'ordine costrette ad intervenire e a fare uso dei lacrimogeni per disperdere i facinorosi. LE IMMAGINI
19:30
Derby della Mole: Juve condannata a vincere, il Toro sogna lo sgambetto
Per quanto inconsueto, il derby della Mole piazzato all'ultima giornata aggiunge ulteriore pepe alla corsa Champions. Dalla quale la Juve si è praticamente chiamata fuori da sola perdendo in casa con la Fiorentina la settimana scorsa, ma che non è ancora svanita, obbligando la squadra di Spalletti a fare risultato pieno. Di fronte un Toro reduce dall'ennesima stagione vissuta all'insegno della mediocrità, ma che vuole regalare ai tifosi almeno una soddisfazione.