Maresca in confusione: quanti errori in Cremonese-Como!
Se in campo Maresca (4,5) aveva giustamente lasciato proseguire il gioco, davanti al monitor ha inspiegabilmente seguito la linea di Gariglio, che lo ha richiamato all’OFR per assegnare un calcio di rigore al Como per il contatto tra Bianchetti e Douvikas. Ma è l’attaccante, completando il movimento per andare al tiro, a colpire il piede del difensore. Un grosso errore. Da questa situazione nascono un’ammonizione a Bianchetti e tre cartellini rossi: a Grassi e alle riserve Djuric e Okereke. Fino a quel momento, l’unico dubbio a livello disciplinare era arrivato al 5’, con Maresca che si era limitato a richiamare Moreno per l’intervento su Vardy. Ci poteva stare il giallo. Giuste, invece, le altre ammonizioni.
Dubbi sul rigore alla Cremonese, il Var non avrebbe dovuto richiamare Maresca
Dubbi sul rigore alla Cremonese, perché il contatto tra Ramon e Vardy è molto lieve. Sul tiro di Jesus Rodriguez, poi finito in rete, c’era Douvikas in posizione geografica di fuorigioco.
L’attaccante, però, non interferisce ed è dunque corretta la decisione del VAR di confermare il gol dello 0-1 del Como. Regolare anche la posizione di Jesus Rodriguez, tenuto in gioco da Bianchetti, che serve l’assist per lo 0-2. VAR: Gariglio 4,5. Non avrebbe dovuto richiamare Maresca all’OFR.