Meno gol, Mondiale sfumato e i flop delle big: si chiude la stagione più triste della Serie A

È finita la stagione più triste della Serie A . Se guardiamo indietro, nel nostro orticello troviamo solo macerie. La Nazionale ancora fuori dal Mondiale , ormai sta diventando un’umiliante tradizione, tutte fuori dalla Champions prima degli ottavi di finale , spettacolo ridotto ai minimi termini in un campionato dove non si segna più. Appena 922 gol , con una media di 24,2 reti ogni giornata che si trasforma in 2,4 gol a partita , in Europa anche i tifosi turchi, portoghesi e olandesi vedono più gol di noi e lasciamo stare tedeschi, spagnoli, inglesi e francesi che è meglio. Tutto questo è successo dentro al campo, fuori va ancora peggio. Il calcio italiano è in crisi , ma è il mondo del calcio a spingerlo sempre più giù.

Serie A, finita la stagione più triste: numeri e dati di fatto del campionato

CHAMPIONS SENZA DUE big

Questo nostro povero campionato ci introduce tuttavia in un’epoca per noi ancora ignota. La novità si chiama Como, ma i riflessi del suo storico ingresso in Champions sono ancora più clamorosi: dal 1999-2000, da quando la grande Coppa accoglie quattro squadre italiane (fra preliminari e ammissioni dirette) non era mai successo che Milan e Juventus rimanessero fuori contemporaneamente. In Inghilterra e in Francia hanno già metabolizzato l’arrivo nell’élite dei nuovi ricchi. Il Manchester City, prima dell’avvento dei qatarioti, aveva vinto l’ultimo campionato nel ‘68, il Psg nel ‘94, con i soldi e le idee di strateghi superbravi e superpagati sono diventati negli ultimi 15 anni i club di spicco dei loro Paesi e di tutta Europa. In passato hanno partecipato alle coppe anche squadre di secondo livello, Udinese, Chievo, Perugia, Empoli, Livorno, ma erano destinate a rientrare presto nella loro dimensione. Il Como no, anche perché ancora non sappiamo quale sarà davvero la sua futura dimensione. Di sicuro non quella di una provinciale. La domanda è questa: il calcio italiano è pronto ad accogliere questa nuova incredibile realtà? Come idee, investimenti, visione, organizzazione societaria e gioco, oggi il Como è dieci passi davanti a Juve e Milan.

I GIOVANI, FINALMENTE

Dobbiamo ripartire, dobbiamo ricominciare a credere in una ripresa. Che sarà lenta, ma dovrà pure portarci fuori da questa palude. Come tentativo può esserci utile guardare a quella piccola parte buona di questa stagione. Per esempio alla valorizzazione di giovani interessanti che Silvio Baldini (giovane anche lui, nella testa) farà crescere ancora di più col passaggio (momentaneo? probabilmente no) nella nazionale maggiore. Tre nomi: Pio Esposito, Niccolò Pisilli e Marco Palestra. Quando si dice che nel campionato italiano i giovani faticano a imporsi si dice una mezza verità. I giovani bravi giocano. Semmai dobbiamo aiutarli a migliorare, compresi loro tre, ma questo è un altro discorso. Esposito ha fatto la riserva per modo di dire nell’Inter campione d’Italia che in attacco ha Lautaro e Thuram, ha messo insieme 35 presenze in campionato (7 gol) e 9 in Champions (1 gol); per Pisilli, diventato un vero riferimento nella Roma, dove gioca ovunque perché il suo calcio è ampio, guida, rifinisce, segna, corre, contrasta e dà equilibrio, sono 25 in A e 8 in Europa League con 4 gol totali; Palestra è stato determinante nella salvezza del Cagliari, per Pisacane era un titolare fisso. Tutt’e tre hanno già debuttato in Nazionale (Pio ha anche segnato in azzurro) ed è su questi ragazzi che possiamo investire le nostre speranze di rilancio.

SFIDA generazionale

Gasperini, Spalletti, Allegri, Pioli, Sarri, Conte, uomini di panchina da 57 anni in su. Dall’altra parte Chivu, De Rossi, Fabregas e Pisacane che vanno dai 46 in giù. Risultati alla mano, la distanza generazionale ha premiato di più i giovani. Chivu ha vinto lo scudetto, De Rossi ha salvato alla grande il Genoa, Pisacane ha fatto lo stesso col Cagliari e di Fabregas abbiamo già detto. Dall’altra parte il più vecchio, Gasp 68 anni, è stato anche il più bravo avendo trascinato la Roma in Champions, poi ci sono il secondo posto di Conte e le fatiche di Ercole di Sarri a Formello. Allora, largo ai giovani? Conviene aspettare, l’esperienza può tradire una volta, quasi mai la seconda.

LA CRISI DEI DIRIGENTI

Questa stagione ha aperto anche uno scenario particolare: non solo gli allenatori, ma anche i dirigenti stanno pagando e hanno pagato scelte sbagliate o anche solo non condivise. Pradé si è dimesso da diesse della Fiorentina in mezzo a una furibonda contestazione; Massara è stato esautorato in diretta da Gasperini; l’algoritmico Comolli è sotto processo; Furlani è stato appena silurato. Sapete chi si salva? Anzi, chi continua a stupire? Il vecchio Corvino, anni 77. Pantaleo non sa nemmeno cosa siano gli algoritmi, ma è alla quarta salvezza consecutiva del Lecce che ha il ventesimo monte ingaggi della Serie A. L’occhio, il fiuto, la conoscenza, solo questo salverà il calcio italiano.