Marotta: "L'Inter non sta trattando N'Dicka. Malagò? Una necessità"

"Malagò presidente? Il mondo del calcio si affida a una persona con grandi esperienze e competenze. Penso sia una premessa molto importante perché ci vuole gente competente. C'è tanto da lavorare e un presidente autorevole è una necessità". Sono le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell'assemblea elettiva della Figc che ha visto Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della Federcalcio. "Era dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura. Averla fatta non significa avere un predominio sulle altre componenti ma è un dato importante perché aver avuto questa vittoria, anche con il supporto delle altre componenti, significa che la Serie A ha assunto il ruolo che le compete e può essere importante per il futuro", prosegue Marotta.