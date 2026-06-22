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Marotta: "L'Inter non sta trattando N'Dicka. Malagò? Una necessità"

Il presidente nerazzurro si sofferma sul calciomercato e spegne le voci sul difensore della Roma
2 min
TagsInterRoma

"Malagò presidente? Il mondo del calcio si affida a una persona con grandi esperienze e competenze. Penso sia una premessa molto importante perché ci vuole gente competente. C'è tanto da lavorare e un presidente autorevole è una necessità". Sono le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell'assemblea elettiva della Figc che ha visto Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della Federcalcio. "Era dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura. Averla fatta non significa avere un predominio sulle altre componenti ma è un dato importante perché aver avuto questa vittoria, anche con il supporto delle altre componenti, significa che la Serie A ha assunto il ruolo che le compete e può essere importante per il futuro", prosegue Marotta.

Marotta: "N'Dicka non lo stiamo trattando"

Marotta si è anche soffermato sul calciomercato dell'Inter: "N'Dicka della Roma? Per ora non abbiamo fatto niente e non abbiamo cercato. Non lo stiamo trattando. Se mi chiedete se lo stiamo trattando la mia risposta è no, di sicuro". 

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