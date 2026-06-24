La Serie A ufficializza giorni e orari delle partite di campionato 2026/2027: tutto su anticipi, posticipi e infrasettimanali
La Lega ha reso noto il calendario con i giorni e gli orari del campionato di Serie A Enilive 2026/2027, praticamente invariati rispetto alla scorsa annata. Le partite di ogni giornata si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: venerdì ore 20.45 (anticipo); sabato ore 15 (anticipo); sabato ore 18 (anticipo); sabato ore 20.45 (anticipo); domenica ore 12.30 (anticipo); domenica ore 15 (2 gare); domenica ore 18 (posticipo); domenica ore 20.45 (posticipo); lunedì ore 20.45 (posticipo).
Gli incroci con le nazionali
Nella quinta, nell'11ª e nella 29ª giornata, che precedono settimane in cui si disputano gare delle nazionali con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella ottava e nella 17ª giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella sesta, nella 12ª e nella 30ª giornata, che seguono settimane in cui si disputano gare delle nazionali con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella decima e nella 19ª giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l'anticipo del venerdì.
I turni infrasettimanali
I due turni infrasettimanali (rispettivamente nona e 18ª giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l'obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara. La prima giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due anticipi domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45. La seconda giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e delle 20.45. La terza giornata non prevede la disputa di gare alle 12.30. La 17ª e la 18ª giornata si disputano rispettivamente i giorni 2 e 3 gennaio 2027 e 5, 6 e 7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard.
Le ultime due giornate
La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle finali delle competizioni europee.
Regole
Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì e, in caso di partita fissata di giovedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre lunedì e la partita successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.
Nelle giornate che precedono settimane in cui si disputano gare di coppe europee per club gli slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle Società Sportive impegnate il martedì successivo in UEFA Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è assicurata alle Società Sportive che giocano il mercoledì successivo in UEFA Champions League.
Nelle giornate che seguono settimane in cui si disputano gare di coppe europee per club lo slot orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite delle Società Sportive impegnate il giovedì precedente in UEFA Europa League o in UEFA Europa Conference League.
Nel caso di gare oggetto di Pick la cui data e/o orario siano determinati a seguito di provvedimenti governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A deciderà l’eventuale posizionamento delle Gare in un altro degli slot previsti dal Pacchetto licenziato o slot libero equivalente.
La Lega ha reso noto il calendario con i giorni e gli orari del campionato di Serie A Enilive 2026/2027, praticamente invariati rispetto alla scorsa annata. Le partite di ogni giornata si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: venerdì ore 20.45 (anticipo); sabato ore 15 (anticipo); sabato ore 18 (anticipo); sabato ore 20.45 (anticipo); domenica ore 12.30 (anticipo); domenica ore 15 (2 gare); domenica ore 18 (posticipo); domenica ore 20.45 (posticipo); lunedì ore 20.45 (posticipo).
Gli incroci con le nazionali
Nella quinta, nell'11ª e nella 29ª giornata, che precedono settimane in cui si disputano gare delle nazionali con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella ottava e nella 17ª giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella sesta, nella 12ª e nella 30ª giornata, che seguono settimane in cui si disputano gare delle nazionali con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella decima e nella 19ª giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l'anticipo del venerdì.
I turni infrasettimanali
I due turni infrasettimanali (rispettivamente nona e 18ª giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l'obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara. La prima giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due anticipi domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45. La seconda giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e delle 20.45. La terza giornata non prevede la disputa di gare alle 12.30. La 17ª e la 18ª giornata si disputano rispettivamente i giorni 2 e 3 gennaio 2027 e 5, 6 e 7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard.