Sul calcio italiano da Gravina a Malagò: serve un nuovo rapporto con la politica 

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Gabriele Gravina lascia la guida della Federcalcio dopo anni difficili nei quali ha sempre anteposto il bene dell’istituzione calcistica a personalismi, interessi individuali e apparentamenti di comodo. Non è mai facile rassegnare le dimissioni, ma a caldo, di pancia, subito dopo l’eliminazione mondiale, è una cosa. Ben diverso, e ancora più difficile, deve essere stato presentarsi davanti all’assemblea, che l’avev
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