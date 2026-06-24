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mercoledì 24 giugno 2026
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Sul calcio italiano da Gravina a Malagò: serve un nuovo rapporto con la politica 

Il nuovo presidente della Figc ha già iniziato i colloqui per dare la nuova direzione alla Nazionale, poi si parte con le prime misure
Mattia Grassani
1 min
TagsSerie A

Gabriele Gravina lascia la guida della Federcalcio dopo anni difficili nei quali ha sempre anteposto il bene dell’istituzione calcistica a personalismi, interessi individuali e apparentamenti di comodo. Non è mai facile rassegnare le dimissioni, ma a caldo, di pancia, subito dopo l’eliminazione mondiale, è una cosa. Ben diverso, e ancora più difficile, deve essere stato presentarsi davanti all’assemblea, che l’avev

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