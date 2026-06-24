Sul calcio italiano da Gravina a Malagò: serve un nuovo rapporto con la politica 

Gabriele Gravina lascia la guida della Federcalcio dopo anni difficili nei quali ha sempre anteposto il bene dell’istituzione calcistica a personalismi, interessi individuali e apparentamenti di comodo. Non è mai facile rassegnare le dimissioni, ma a caldo, di pancia, subito dopo l’eliminazione mondiale, è una cosa. Ben diverso, e ancora più difficile, deve essere stato presentarsi davanti all’assemblea, che l’avev