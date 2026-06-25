Il Real Madrid eserciterà la recompra per Nico Paz: incontro con il Como, Inter alla finestra

Mentre si sta giocando il suo Mondiale in Nord America, il futuro di Nico Paz viene deciso in Spagna . Più precisamente a Madrid , dove in mattinata è arrivato il direttore sportivo del Como Ludi negli uffici del Real per discuetere del futuro del giocatore. Nel primo pomeriggio è iniziato l'incontro tra le parti che attualmente si sta prolungando. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra per riportare Nico Paz nella capitale spagnola, ma nel giro di poco tempo l'argentino potrebbe tornare in Serie A, con la maglia dell'Inter .

Real Madrid, recompra per Nico Paz con l'Inter alla finestra

I nerazzurri, dopo la cessione di Dumfries al Real e l'affare Palestra saltato, sono rimasti con un tesoretto importante da poter investire in un vecchio pupillo del clb e della dirigenza nerazzurra. L'Inter rimane alla finestra e, qualora il Como fosse definitivamente fuori dai giochi, sarebbe pronta a chiudere l'assalto per il classe 2004.

Chivu ritiene Nico Paz perfettamente compatibile con il modulo attuale della squadra e lo spogliatoio spalancherebbe le porte al giocatore. Inevitabile non pensare di cosa staranno parlando in questi giorni Lautaro e Nico Paz nello spogliatoio della nazionale argentina.