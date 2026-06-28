Genoa, tre colpi per De Rossi. Juric si libera per il Monza, Suzuki verso la Premier

Parma, in caso di cessione di Suzuki il favorito è Daffara

Pure il Parma è molto attivo in questi giorni: sta lavorando su più tavoli per confermare alcuni protagonisti della scorsa stagione e rafforzare nel contempo la squadra con innesti mirati. Continuano quindi i colloqui con l’Olympiakos per il rinnovo del prestito di Gabriel Strefezza (29), mentre con l’Inter è stata impostata una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo di Franco Carboni (23), prelevato a gennaio con la formula del prestito e diritto di riscatto. Per Jacopo Fazzini (23), invece, è in atto un duello con il Cagliari.

Sul fronte portiere, Giovanni Daffara (21) della Juventus resta il preferito in caso di cessione di Zion Suzuki (23). L’estremo difensore giapponese ha molto mercato in Premier League: ci sono stati contatti con il Leeds e anche con l’Aston Villa, ma per sostituire eventualmente Dibu Martinez (33), la prima scelta dei Villans è James Trafford (23) del City.

L'Atalanta non mollta Hojbjerg

La Dea non molla invece Pierre-Emile Hojbjerg (30), per il quale resta una distanza sull’ingaggio, e segue da spettatrice interessata le vicende relative a Franck Kessie (29): sul centrocampista ivoriano, impegnato al Mondiale, è infatti forte la Juve. Nuova partenza, intanto, per il difensore Ben Godfrey (28): va in prestito con diritto di riscatto ai Rangers.

Italiano insiste su Vlahovic

Passiamo a Dusan Vlahovic (26), perché Vincenzo Italiano (48) sta insistendo per tornare a lavorare con il serbo. Il tecnico ha avuto almeno tre colloqui con l’attaccante e da quanto trapela ne ha programmato un altro. Sul tavolo c’è un’offerta per un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, più commissioni e premio alla firma, ma il classe 2000 si è preso del tempo prima di prendere la decisione. Vorrebbe giocare in un campionato più competitivo e aspettare quindi almeno un altro mese, prima di fare la scelta finale. Ma i turchi hanno altre tempistiche, per questo effettueranno un ultimo tentativo.

Lecce, contatti per Addai

Il Lecce non interrompe invece i contatti per Emmanuel Addai (24). L'attaccante, in scadenza di contratto, si conferma una delle primissime scelte dei giallorossi, alle prese con il rinnovamento del reparto avanzato. Infine, Ivan Juric (50) ha risolto ufficialmente il contratto con l’Atalanta, prima di firmare l’accordo con il Monza, con cui ha un accordo da diverse settimane. Il croato doveva liberarsi dal legame con la Dea dopo l’esonero dello scorso novembre.