Serie A, il gol di Conceiçao in Roma-Juve premiato come il più bello della stagione

È di Francisco Conceiçao il gol dell'anno della Serie A. In particolar modo, è stata premiata la rete segnata dall'esterno portoghese nella partita giocata il primo marzo tra la Juventus e la Roma allo Stadio Olimpico, terminata con il risultato di 3-3 . A renderlo noto è stata la stessa Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale.

Conceiçao, la rete in Roma-Juve premiata come gol dell'anno in Serie A

Il tiro al volo con il sinistro di Conceiçao dal limite dell'area, che ha visto il pallone sotto l'incrocio dei pali, valido per il momentaneo 1-1 della Juventus, è stato premiato come "Iliad Goal of the Season della Serie A Enilive 2025/26". A decretarlo sono stati i tifosi, con la conclusione che ha ottenuto più voti rispetto alle altre nove reti premiate nel corso della stagione con il premio dell'Iliad Goal of The Month.

Gli altri gol in lista

Il gol di Francisco Conceiçao è stato, a detta dei tifosi, ritenuto più bello degli altri nove premiati come migliori dei vari mesi del campionato. In particolar modo, tra questi troviamo la rovesciata di Bonazzoli segnata contro il Milan ad agosto, la rete di Adzic in Juve-Inter a settembre, la conclusione di McTominay sempre contro l'Inter a ottobre. Lo scozzese ha vinto il premio anche a febbraio. A novembre è stata premiata la rete al volo da schema su calcio d'angolo di Zielinski contro il Verona, mentre la serpentina di Kilicsoy a Torino è stata coronata come la migliore di dicembre. A gennaio premiata la conclusione balistica di Malinovskyi in Genoa-Bologna, mentre ad aprile è stato il turno di quella di Calhanoglu contro la Roma. Quindi, a maggio ha vinto la conclusione acrobatica di Rowe contro il Napoli.