Arbitri Serie A e B 26/27: Abisso dismesso, cinque promossi dalla C

Inizia a prendere forma anche dal punto di vista arbitrale la prossima stagione di Serie A e Serie B. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota e ufficiale la lista degli arbitri che saranno impegnati nei due campionati nella stagione 2026/2027, insieme ai direttori di gara promossi dalla Serie C e agli arbitri dismessi per la stagione 2026-2027. Sono cinque i direttori di gara che faranno il grande salto in A e B, e altrettanti quelli che sono stati dismessi. 42 gli arbitri in totale che avranno il compito di dirigere le gare dei due campionati nella prossima stagione.