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Arbitri Serie A e B 26/27: Abisso dismesso, cinque promossi dalla C

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la lista dei direttori di gara per la prossima stagione
1 min
TagsSerie ASerie B

Inizia a prendere forma anche dal punto di vista arbitrale la prossima stagione di Serie A e Serie B. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota e ufficiale la lista degli arbitri che saranno impegnati nei due campionati nella stagione 2026/2027, insieme ai direttori di gara promossi dalla Serie C e agli arbitri dismessi per la stagione 2026-2027. Sono cinque i direttori di gara che faranno il grande salto in A e B, e altrettanti quelli che sono stati dismessi. 42 gli arbitri in totale che avranno il compito di dirigere le gare dei due campionati nella prossima stagione.

Serie A e B, la lista degli arbitri per la prossima stagione: i promossi e i dismessi

Nella prossima stagione vedremo impegnati nei campionati di Serie A e B Marco Di Loreto della sezione di Terni, Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Dario Madonia della sezione di Palermo, Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato e Alberto Poli della sezione di Verona. Tra i dismessi spicca Rosario Abisso (Palermo), poi Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì), "dismessi per limite di permanenza nel ruolo". Fuori dalla lista anche Federico Dionisi e Luca Massimi, "dismessi per motivate valutazioni tecniche".

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