Savorani lascia l'Atalanta: il preparatore dei portieri in attesa della prossima avventura

Le strade di Marco Savorani e l'Atalanta si separano. Definita la posizione contrattuale del preparatore dei portieri classe 1965, che lascia il club bergamasco dopo una stagione, nella quale ha contribuito all'affermazione di Marco Carnesecchi. Adesso Savorani è in attesa della prossima avventura della sua carriera.

Il ruolo nella crescita di Carnesecchi

Romano, classe 1965, Marco Savorani, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Marco Carnesecchi nell'ultima stagione. Il preparatore dei portieri, arrivato con Juric e rimasto con Palladino, ha aiutato il giocatore classe 2000 a disputare una stagione nella quale ha incassato 35 gol in 37 partite disputate in Serie A, mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni, affermandosi tra i migliori nel proprio ruolo nella categoria.

Savorani pronto a una nuova avventura in carriera

Savorani è adesso pronto a una nuova avventura professionale. Dopo aver chiuso nel 2000 la carriera in campo, dal 2004 è preparatore dei portieri, iniziando in B al Piacenza di Iachini. Tra le varie esperienze, da segnalare il lavoro con la prima squadra della Roma dal 2016 al 2021, nella quale ha vinto due volte il premio come miglior preparatore dei portieri (2016 e 2017). Quindi l'avventura al Tottenham con Conte, alla Fiorentina con Italiano e l'esperienza in Nazionale con Spalletti ct.