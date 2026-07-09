Amichevoli estive di Serie A: tutte le date e gli orari delle partite di luglio e agosto
Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione, con la Serie A pronta a tornare per la stagione 2026/27. In attesa del via ufficiale del campionato, in programma il 22 agosto, è quasi arrivato il momento dei ritiri e delle amichevoli estive, che forniranno agli allenatori le prime preziose indicazioni sui loro giocatori e permetteranno ai tifosi di rivedere finalmente le loro squadre in campo. Ecco la lista completa e aggiornata delle partite tra luglio e agosto.
Amichevoli estive a luglio: la lista completa
Giovedì 16 luglio:
Sassuolo-Alta Anaunia: ore 18, Ronzone - Trento
Sabato 18 luglio:
Bologna-Arminia Bielefeld: ore 12, centro sportivo di Valles
Basilea-Juventus: ore 15.30, St. Jakob-Park - Basilea
Monza-Pro Vercelli: orario da definire, Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello
Torino-Pinzolo Valrendena: ore 17.30, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo
Domenica 19 luglio:
Parma-Parma Primavera: ore 20, stadio ancora da definire
Fiorentina-Primavera Fiorentina: ore 18.30, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
Genoa-Trento: orario da confermare, Centro Sportivo Benatti - Moena
Lunedì 20 luglio:
Lazio-Lazio Primavera: ore 18:00, Training Center S.S. Lazio
Mercoledì 22 luglio:
Bologna-Heidenheim: ore 16, centro sportivo di Valles
Fiorentina-Gubbio: ore 19, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
Frosinone A-Frosinone B: ore 16.30, Campo D'altura "Enrico Leoncini" - Rieti
Sassuolo-Padova: ore 17, Ronzone - Trento
Torino-Alcione: ore 17.30, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo
Giovedì 23 luglio:
Cagliari-Sampdoria: ore 17, Campo sportivo comunale di Temù - Pontedilegno-Tonale
Venerdì 24 luglio:
Galatasaray-Monza: ore 20, Raiffeisen Arena - Lienz
Sabato 25 luglio:
Bologna-Iraklis: ore 16, centro sportivo di Valles
QPR-Fiorentina: ore 16, Matrade Loftus Road – Londra
Genoa-Vicenza: orario da confermare, Centro Sportivo Benatti - Moena
Standard Liegi-Juventus: ore 20, Stade de Sclessin - Liegi
Celtic-Milan: orario da confermare, Celtic Park - Glasgow
Triangolare Parma, Sassuolo e Trento: ore 18.30, stadio Briamasco - Trento
Torino-Cittadella: ore 17, Campo Sportivo Pineta - Pinzolo
Domenica 26 luglio:
Frosinone-Ascoli: ore 18:30, Stadio Centro d'Italia "Manlio Scopigno" - Rieti
Lazio-Flaminia Civita Castellana: ore 18:00, Stadio Mirko Fersini - Formello (RM)
Karlsruher-Inter: ore 16:30, BBBank Wildpark - Karlsruhe
Cannes-Roma: ore 18, Stade Pierre de Coubertin - Cannes
Lunedì 27 luglio:
Galatasaray-Venezia: ore 20, Hofmann Personal Stadion - Lienz
Martedì 28 luglio:
Cagliari-Modena: ore 17, Campo sportivo comunale di Temù - Pontedilegno-Tonale
Mercoledì 29 luglio:
Como-AlUla SC: ore 20.30 (Como Cup, partita della durata di 45 minuti)
Villareal-Como: ore 22 (Como Cup, partita della durata di 45 minuti)
Watford-Fiorentina: ore 20.30, Vicarage Road – Watford
Frosinone-Sambenedettese: ore 16.30, Campo D'altura "Enrico Leoncini" - Rieti
Giovedì 30 luglio:
Monza-Aris FC: ore 18.00, Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello
Parma-Arezzo: ore 17, Centro Sportivo Pineta - Pinzolo
Venerdì 31 luglio:
Juventus-Nizza: ore 18, Juventus Training Center - Torino
Sassuolo-Folgore Caratese: ore 19, Stadio Ricci - Sassuolo
Amichevoli estive ad agosto: la lista completa
Sabato 1 agosto:
Venezia-Saint-Etienne: ore 18.00, Stade Joseph-Moynat - Thonon-les-Bains
Cardiff City-Roma: ore 16, Cardiff City Stadium - Cardiff
Lazio-Avellino: ore 11:00, Stadio Mirko Fersini - Formello (RM)
Manchester City-Inter: orario da confermare, Kai-Tak Stadium - Hong Kong
Leicester-Genoa: ore 20.30 italiane, King Power Stadium - Leicester
Frosinone-Benevento: ore 18.30, Stadio Centro d'Italia "Manlio Scopigno" - Rieti
Bologna-Cambuur: orario da confermare, Centro tecnico Niccolò Galli
Domenica 2 agosto:
Parma-Iraklis Salonicco: ore 17, Centro Sportivo Pineta - Pinzolo
Ascoli-Lazio: ore 20:45, Stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli Piceno
Martedì 4 agosto:
Newport County-Roma: ore 20, Rodney Parade Stadium - Newport
Bournemouth-Genoa: test a porte chiuse
Mercoledì 5 agosto:
Milan-Inter: orario da confermare, Optus Stadium - Perth
Lazio-Ostiamare: ore 18:00, Stadio Mirko Fersini - Formello (RM)
Chelsea-Juventus: orario da confermare, Kai Tak Stadium - Hong Kong
Giovedì 6 agosto:
Fiorentina-Deportivo La Coruña: ore 20, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
Sabato 8 agosto:
Venezia-Brest: ore 18.30, Stade Francis-Le Blé - Brest
Avellino-Torino: ore 20.30, Stadio Partenio-Lombardi - Avellino
Augsburg-Sassuolo: ore 15.30, Wwk Arena - Augsburg
Brighton-Roma: ore 16, AMEX Stadium - Brighton
Inter-Juventus: orario da confermare, Optus Stadium - Perth
Cagliari-Nizza: ore 20.30, Unipol Domus - Cagliari
Schalke-Atalanta: ore 17, Veltins-Arena di Gelsenkirchen
Modena-Fiorentina: ore 18, Stadio Alberto Braglia
Domenica 9 agosto:
Parma-Sampdoria: ore 20, stadio “Ennio Tardini” - Parma
Chelsea-Milan: ore 1, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Frosinone-Lazio: ore 20:45, Stadio Benito Stirpe - Frosinone
Frosinone-Lazio: ore 20:45, Stadio Benito Stirpe - Frosinone
Martedì 11 agosto:
Juventus-Palermo: orario da confermare, Optus Stadium - Perth
Borussia Dortmund-Roma: sabato 15 agosto, ore 17:30, Signal Iduna Park - Dortmund
Mercoledì 12 agosto:
Arsenal-Como: ore 19:30, Emirates Stadium - Londra
Sabato 15 agosto:
Manchester United-Milan: orario da confermare, Tarczynski Arena - Breslavia
Brighton-Bologna: ore 15, Amex Stadium - Brighton
Borussia Dortmund-Roma: ore 17:30, Signal Iduna Park
Domenica 16 agosto:
Liverpool-Como: ore 19:00, Anfield - Liverpool
Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione, con la Serie A pronta a tornare per la stagione 2026/27. In attesa del via ufficiale del campionato, in programma il 22 agosto, è quasi arrivato il momento dei ritiri e delle amichevoli estive, che forniranno agli allenatori le prime preziose indicazioni sui loro giocatori e permetteranno ai tifosi di rivedere finalmente le loro squadre in campo. Ecco la lista completa e aggiornata delle partite tra luglio e agosto.