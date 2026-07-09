Amichevoli estive di Serie A: tutte le date e gli orari delle partite di luglio e agosto

Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione, con la Serie A pronta a tornare per la stagione 2026/27. In attesa del via ufficiale del campionato, in programma il 22 agosto, è quasi arrivato il momento dei ritiri e delle amichevoli estive, che forniranno agli allenatori le prime preziose indicazioni sui loro giocatori e permetteranno ai tifosi di rivedere finalmente le loro squadre in campo. Ecco la lista completa e aggiornata delle partite tra luglio e agosto.