Pulisic fuori per infortunio, il Milan trema: le condizioni e quando può rientrare

Il sogno del Mondiale casalingo di Christian Pulisic si è spento malissimo. Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Belgio (4-1 il punteggio finale) e la stella del Milan è uscita dal campo anzitempo per un infortunio alla caviglia destra, causato da uno scontro con Tielemans. "Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa azione - ha dichiarato Pulisic dopo la partita - Ormai è andata, pazienza. Userò questo periodo per rimettermi completamente in sesto. È sicuramente un epilogo molto sfortunato per il mio Mondiale. Quest’estate mi sentivo benissimo e avevo la sensazione di essere al massimo della forma fisica". Tutti si aspettavano un infortunio leggero, invece no.