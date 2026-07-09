Pulisic fuori per infortunio, il Milan trema: le condizioni e quando può rientrare
Il sogno del Mondiale casalingo di Christian Pulisic si è spento malissimo. Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Belgio (4-1 il punteggio finale) e la stella del Milan è uscita dal campo anzitempo per un infortunio alla caviglia destra, causato da uno scontro con Tielemans. "Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa azione - ha dichiarato Pulisic dopo la partita - Ormai è andata, pazienza. Userò questo periodo per rimettermi completamente in sesto. È sicuramente un epilogo molto sfortunato per il mio Mondiale. Quest’estate mi sentivo benissimo e avevo la sensazione di essere al massimo della forma fisica". Tutti si aspettavano un infortunio leggero, invece no.
Milan, Pulisic fuori più di un mese
Gli esami strumentali, infatti, hanno confermato stop di sei settimane per l’attaccante del Milan. Si tratta di uno problema che rischia di compromettere gran parte della sua preparazione estiva, agli ordini di Amorim.
Nonostante il problema fisico arrivi in un momento delicato, c’è ancora una piccola speranza. I medici non escludono che, seguendo un percorso di recupero, Pulisic possa tornare disponibile per le prime partite ufficiali del prossimo campionato. Tutto dipenderà da come risponderà il fisico nelle prossime settimane.