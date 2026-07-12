Serie A, ricavi alle stelle: +250% rispetto al 2018-19, il prossimo obiettivo sono i 100 milioni

Per chi calcola lo scorrere del tempo in stagioni calcistiche è un po’ come fossimo a Capodanno. Non cappotti ma costumi, per il resto ci siamo. Le squadre di Serie A iniziano a radunarsi, il mercato entra, più o meno, nel vivo. La giostra riparte. C’è, però, chi non si è mai fermato. E sono i ricavi della Lega di Serie A che sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte delle sponsorizzazioni centralizzate, con numeri che certificano un cambio di passo e obiettivi ancora più ambiziosi per il prossimo decennio. Secondo i documenti visionati, nella stagione 2025-26 la Serie A ha generato 78 milioni di euro dalla vendita centralizzata dei diritti di sponsorizzazione e licensing. Un risultato che rappresenta un incremento di oltre il 250% rispetto ai 22 milioni di euro registrati nel 2018-19. Ma il dato più significativo riguarda il futuro immediato. Per la stagione 2026-27, infatti, la Lega ha già chiuso accordi commerciali che dovrebbero portare gli incassi ad almeno 95 milioni di euro, con ulteriori trattative ancora in corso. L’obiettivo è sforare i 100 milioni. Se il traguardo sarà confermato, si tratterebbe di una crescita superiore al 20% in appena dodici mesi. Una strategia, questa, che sta dando risultati. La crescita dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni centralizzate è stata definita “drammatica” nell’ultimo decennio, ma all’interno della Lega c’è la convinzione che il meglio debba ancora arrivare.