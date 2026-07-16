Archiviazione Rocchi, tanto rumore per nulla: "Ora sono felice, ma a che prezzo?"

«Sono felice, ma a che prezzo ho ritrovato la mia felicità?». Quando i suoi avvocati D’Avirro e Bana lo hanno raggiunto al telefono per comunicargli l’avvenuta archiviazione del suo caso alla Procura di Milano, Gianluca Rocchi già sapeva. L’aveva annusato, era nell’aria, voleva solo aspettare la conferma. Le persone per bene hanno sempre tanti amici, c’è stato chi è arrivato prima. Ha pianto, anche, perché il peso da innocente si sente il doppio. Poi ha staccato col mondo, non il suo, quello piccolo, che circonda Firenze. Alla fine anche il pm Ascione è stato (o si è) convinto che quell’inchiesta non avrebbe portato da nessuna parte. Nessuna di quelle quattro partite (Bologna-Inter, Inter-Milan, Inter-Verona e Torino-Inter) aveva profili illeciti. Come ultimo atto prima di arrivare alla Procura europea di Roma, Ascione ha firmato quelle carte che erano già pronte, a testimonianza di una spaccatura reale all’interno della Procura milanese. Archiviazione, dunque. Fra le motivazioni, qualcosa che appartiene ancora al mondo del “difficile da decifrare”: «Pressioni sì ma non per alterare l’esito delle partite. Mai contatti con esponenti Inter». L’unica motivazione sensata potrebbe essere che la Procura abbia capito che ogni designatore (non solo Rocchi) è sottoposto a pressioni enormi. Soprattutto per difendere la sua squadra.

Cosa succede ora

L’interrogatorio al quale Rocchi si è sottoposto in gran segreto ad inizio luglio è la pietra d’angolo. L’aver spiegato a chi sosteneva (ancora) con forza la tesi delle designazioni combinate e a chi (da “novizio”) voleva capirne il meccanismo, come funzionava il suo lavoro è stato determinante. L’obiettivo è sempre stato la tutela dell’arbitro, anche a costo di escluderlo. Lo fu per Orsato (attuale designatore proprio al posto di Rocchi) con l’Inter (caso Rafinha-Pianjc), lo è stato per La Penna (sempre con l’Inter, caso Bastoni-Kalulu), per Fabbri (Lecce) e Chiffi (Napoli). Decisivo, anche, il supporto degli interrogatori del responsabile delle competizioni della Lega di Serie A, Butti, dell’allora responsabile dei rapporti con i club (colui che era deputato a tenerli), Riccardo Pinzani, e del referee manager dell’Inter, Giorgio Schenone. Già oggi Rocchi e i suoi legali D’Avirro e Bana si incontreranno per decidere il da farsi. I prossimi passi prevedono l’esito della richiesta presentata al GIP (potrebbe essere ancora la dottoressa Giulia Marozzi, colei che ha dato l’ok alle ulteriori intercettazioni), l’accesso agli atti, un viaggetto a Monza per decifrare i tempi dello stralcio sulle “bussate” (anche lì la strada percorribile sembra quella dell’archiviazione, per buona pace di tutti). Ma anche capire quando e come rimettere i puntini sulle «i». Le valutazioni sarebbero già in corso, in legalese si chiamano «profili di tutela», le posizioni sarebbero diverse e di diversa natura. «Si parlava più di lui che di Trump, ora è tutto finito nel migliore dei modi, ma il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante. Lo abbiamo sentito, era molto contento, ora valuteremo cosa fare. Abbiamo capito, dopo l’interrogatorio, che l’unica strada percorribile dalla Procura fosse quella dell’archiviazione» hanno detto i due legali D’Avirro e Bana.

Inter sparita

Ora c’è, ora non c’è. Non è un gioco di magia, ma quello che è successo all’Inter, la società destinataria delle presunte designazioni pilotate, ma contro la quale non è stata trovata una singola prova. Il club nerazzurro è apparso e subito dopo scomparso negli atti dell’indagine come iscritta nel registro degli indagati e poi subito archiviata come «diretta conseguenza dell’esclusione del reato presupposto», ossia la frode sportiva.