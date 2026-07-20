Arbitri, Orsato detta la linea: "Puniremo i falli, non i contatti di gioco. E sui 'rigorini'..."

ROMA - Con i Mondiali ormai archiviati l'attenzione dei tifosi torna sul calciomercato e sulla prossima stagione, che in Italia vedrà Daniele Orsato nelle vesti di designatore per i campionati di Serie A e B . L'ex arbitro si sta preparando e intanto detta la linea ai suoi : "Ci alleneremo per punire i falli, i contatti di gioco no", ha spiegato ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1.

Orsato detta la linea per la nuova stagione

"Sono giorni intensi, stiamo cercando di studiare ogni singolo profilo di ogni arbitro - ha detto Orsato -. Ci sono state ai Mondiali le tre prestazioni molto buone di Mariani, sarà la nostra guida in campo e come esempio per i più giovani. Stiamo cercando delle linee guida chiare per i ragazzi, lavoreremo sotto l'aspetto atletico e tornare ad essere forti tecnicamente". E ancora: "I rigorini? Seguiremo le regole e lavoreremo sui nostri errori per sbagliare il meno possibile, la buona fede e l'impegno dei miei ragazzi sarà totale - ha aggiunto Orsato -. Maggiori attenzioni per le simulazioni? Attenzioneremo tutto. Questo è un aspetto che è in calo".

Le parole sugli arbitri degli ultimi Mondiali

Orsato ha parlato anche dei Mondiali: "Caso Balogun? Non mi sono interessato a questo argomento. Sono situazioni più grandi di me. Le prestazioni degli arbitri? Sono state positive - ha affermato il designatore di A e B -. Sono molto contento e veramente soddisfatto della prestazione di Vincic in finale e di tutti gli altri".