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Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: "Momento delicato, rispettate la privacy" © LAPRESSE

Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: "Momento delicato, rispettate la privacy"

Il club rossonero interviene in merito alle voci sulla scomparsa del suo storico capitano
1 min
TagsMilanBaresi

Il Milan smentisce categoricamente la notizia sulla morte della sua bandiera Franco Baresi. Il club rossonero, tramite i propri canali ufficiali, ci ha tenuto a non confermare le voci sulla scomparsa dello storico capitano.

La forte smentita del Milan

La voce si è diffusa rapidamente, d'altro canto si parla di una leggenda del calcio italiano, prima ancora che di una bandiera rossonera. E però altrettanto velocemente il Milan è 'sceso in campo' per preservare una delle sue leggende con un comunicato ufficiale: "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

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