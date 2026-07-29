Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: "Momento delicato, rispettate la privacy"
Il Milan smentisce categoricamente la notizia sulla morte della sua bandiera Franco Baresi. Il club rossonero, tramite i propri canali ufficiali, ci ha tenuto a non confermare le voci sulla scomparsa dello storico capitano.
La forte smentita del Milan
La voce si è diffusa rapidamente, d'altro canto si parla di una leggenda del calcio italiano, prima ancora che di una bandiera rossonera. E però altrettanto velocemente il Milan è 'sceso in campo' per preservare una delle sue leggende con un comunicato ufficiale: "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".