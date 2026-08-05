Milan-Inter diretta: segui il derby tra Amorim e Chivu a Perth LIVE

Si gioca d'estate e a quasi 14mila km da Milano , ma resta comunque il Derby della Madonnina . Le preparazioni estive con i ritiri all'estero regalano già al 5 agosto una sfida tra il Milan di Amorim e l' Inter di Chivu . Un test di lusso a Perth, nel moderno Optus Stadium. Si gioca dopo le polemiche legate alla squadra rossonera, rimasta in Australia per il ritiro nonostante i funerali di Franco Baresi . Fischio d'inizio alle ore 13 italiane (ore 19 locali): segui l'amichevole in diretta.

14:00

45+1' - Si chiude qui il primo tempo

Fischia l'arbitro, finisce il primo tempo di Milan-Inter. Primi 45 minuti senza reti ma qualche emozione regalata soprattutto dai rossoneri, con Musah fermato dal palo.

13:57

44' - Zielinski pericoloso

Calcia d'esterno Zielinski, Torriani reagisce in tempo e blocca. Inter più aggressiva in questo finale di primo tempo.

13:53

40' - Ultimi minuti di questo primo tempo

Partita che sta rallentando nei ritmi quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo. Fiammata Inter che si rende pericolosa, ma era tutto in fuorigioco.

13:42

30' - Mezz'ora di gioco a Perth

Superata la mezz'ora di gioco in questo derby estivo, decisamente meglio il Milan dell'Inter, ma il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0.

13:33

21' - Il Milan continua a spingere

Finora la partita è stata saldamente tra le mani dei rossoneri, che continuano a spingere a caccia del gol. L'Inter si difende e aspetta.

13:31

18' - Palo di Musah!

Decisamente meglio il Milan in questo avvio, che sfiora ancora il gol con Musah, che calcia di prima sull'assist preciso di Loftus-Cheek.

13:25

12' - Camarda e Bartesaghi sfiorano il gol

Cross intelligente e preciso di Chuwueze, la palla sfila davanti a Camarda e Bartesaghi ma nessuno dei due giovani rossoneri riesce a spingere il pallone in rete.

13:21

8' - Occasione fallita da Cissé

Buono spunto di Cissé che ha sul sinistro la palla del vantaggio ma calcia a lato vanificando la sua chance

13:20

7' - Problemi per Bisseck

Il difensore nerazzurro a terra dopo un contrasto: entrano i medici e permettono al giocatore di ripartire

13:18

6' - Applausi per Franco Baresi

Nuovo momento di commozione quando al 6' (come il suo numero di maglia) viene tributato un grande applauso a Franco Baresi da parte di entrambe le tifoserie

13:14

+++ 1' - Si parte! Inizia Milan-Inter +++

E ora finalmente si gioca: inizia Milan-Inter!

13:11

Minuto di silenzio per Franco Baresi

Milan e Inter si raccolgono insieme per un minuto di silenzio alla memoria di Franco Baresi. Al centro del campo la sua iconica maglia numero '6'

13:06

Milan con la maglia di Baresi

Ora l'inno d'Italia in campo, mentre tutto il Milan indossa una maglia con Baresi e il numero 6.

13:04

Spettacolo aborigeno in campo

Squadre in campo, prima dell'inizio della partita uno spettacolo aborigeno con canti e balli tradizionali dela comunità in Australia.

12:57

Milan e Inter in campo tra uno spettacolo di luci e musica

Le squadre fanno il loro ingresso in campo tra luci e musica, grande spettacolo a Perth per un test di lusso: sta per iniziare la partita!

12:48

Milan e Inter negli spogliatoi, atmosfera caldissima a Perth

Rossoneri e nerazzurri rientrano negli spogliatoi. All'Optus Stadium sono attesi 50mila spettatori, sarà un atmosfera caldissima.

12:34

Riscaldamento in campo a Perth

Milan e Inter in campo per il riscaldamento pre-partita, a Perth sono attualmente le 18:34.

12:31

Si gioca nel moderno Optus Stadium di Perth

Lo scenario di questo derby della Madonnina non sarà il San Siro come al solito, bensì l'Optus Stadium di Perth. Un impianto moderno, inaugurato nel 2018 e con una capienza di 62mila posti, utilizzato prevalentemente per le partite di rugby e di cricket della nazionale australiana.

12:21

Fiducia Chivu a Stankovic: ha sorpreso contro il City

Contro il City si è preso la scena dimostrando tanta personalità: Aleksandar Stankovic giorno dopo giorno si sta conquistando la maglia nerazzurra e la permanenza a Milano.

12:10

Gli allenamenti del Milan con i sorrisi di Leao

Nel ritiro australiano il Milan di Amorim ha alzato i giri del motore, con tanti allenamenti sotto il caldo sole di Perth. Tra i giocatori tenuti sott'occhio c'è specialmente Leao, che nonostante le parole d'addio ha regalato tanti sorrisi durante le sessioni in campo.

12:03

Camarda guida l'attacco del Milan: Amorim gli dà fiducia

Grande attesa per vedere in campo Goncalo Ramos e Leao, ma il titolare in questo derby e ultima partita della tournée in Australia sarà Francesco Camarda: Amorim conferma la fiducia al giovane attaccante rossonero.

11:58

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu

11:58

Milan, la formazione ufficiale di Amorim

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Cissè, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim

11:55

L'Inter continua a muoversi sul mercato: la situazione Romero

Milan e Inter sono due tra le squadre italiane più attive sul mercato, specialmente i nerazzurri che dopo aver chiuso Stones ora rivolgono la loro attenzione su Romero: ecco la situazione aggiornata.

11:39

Milan-Inter, nella scorsa stagione doppia vittoria rossonera

L'annata 2025/2026 si è chiusa in modo trionfale per l'Inter di Chivu, con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Una delle poche cose negative, però, è stata la doppia sconfitta contro i cugini rossoneri: il Milan, di Allegri poi esonerato a fine stagione, ha vinto entrambi i derby stagionali con il risultato di 1-0.

11:36

Il Milan in campo dopo le polemiche per i funerali di Baresi

I rossoneri scenderanno in campo il giorno dopo i funerali di Franco Baresi, che si sono svolti a Milano. E proprio la squadra rossonera non era presente, rimasta a Perth per obblighi contrattuali legati al ritiro e per difficoltà nello spostamento. Una scelta che non ha trovato il favore dei tifosi, secondo i quali si sarebbe dovuto fare di più per le esequie di una così grande leggenda del club. "Porteremo avanti la sua eredità - le parole di Amorim sulla situazione -. Non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza. E se oggi poteste chiedergli se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club".

11:32

Milan-Inter, le probabili formazioni di Amorim e Chivu

In attesa di scoprire le scelte ufficiali dei due tecnici, ecco come potrebbero giocare Amorim e Chivu.

11:30

Milan-Inter, come vederla in diretta tv o streaming

Un'ora e mezza al fischio d'inizio a Perth che vedrà sfidarsi Milan e Inter in un Derby della Madonnina estivo: ecco come segui la partita in diretta tv o steaming (LEGGI QUI). Aggiornamenti in tempo reale e cronaca del match sul corrieredellosport.it

Optus Stadium - Perth (Australia)