Modric scherza con Calhanoglu dopo il trapianto di capelli: il video diventa virale sui social
PERTH (AUSTRALIA) - Il derby di Milano (giocato a 14mila km dalla città) a Perth si è chiuso in parità e con poche emozioni. Un test di lusso in una cornice insolita per Milan e Inter, in una partita giocata comunque con serietà anche se è solo calcio d'estate. Spazio anche ad alcuni momenti particolari che hanno catturato l'attenzione dei tifosi, come lo show pre-partita o quanto accaduto dopo il triplice fischio tra i giocatori.
Il siparietto tra Modric e Calhanoglu: cosa è successo
Nello specifico ad aver catturato l'attenzione degli utenti sui social è stato lo scambio tra Luka Modric e Hakan Calhanoglu, in un video diventato rapidamente virale. Il centrocampista rossonero, fresco di rinnovo con il Milan, ha salutato ed abbracciato proprio il grande ex della sfida, ma poi si è soffermato sul suo nuovo look, con capelli cortissimi. Modric ha toccato la testa di Calhanoglu, evidenziando il nuovo taglio, con il centrocampista turco che poi ha mostrato il capo al rivale. Il nuovo e bizzarro taglio di Calhanoglu è dovuto ad un trapianto di capelli al quale il turco si è sottoposto prima di ritornare ad allenarsi con l'Inter e, molto probabilmente, era proprio questo che stava mostrando a Modric, tra risate e abbracci.
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