Novità in Serie A: sui maxischermi si vedrà lo scorrimento dei minuti di recupero
Chiunque abbia visto una partita di calcio in vita sua allo stadio avrà maledetto almeno una volta i maxischermi che si stoppavano al 45esimo e al 90esimo minuto, lasciando i minuti di recupero a libera interpretazione dei tifosi sugli spalti. Dalla prossima stagione in poi però non sarà più così. La Uefa ha cambiato i regolamenti circa i maxischermi e la nuova direttiva sarà adottata anche per le partite della Lega Calcio Serie A.
Serie A, dalla prossima stagione sarà visibile lo scorrimento dei minuti di recupero
Nella circolare pubblicata dedicata ai regolamenti per i maxischermi, si legge che "l’indicazione del tempo di Gara può essere mostrata sui maxischermi o altri tabelloni elettronici dello stadio, comprensiva dello scorrimento dei minuti di recupero per ogni tempo di gara, i quali dovrebbero preferibilmente apparire come minuti aggiuntivi (es. 45 + x, 90 + y) e quindi, nello specifico, non come continuazione dalla fine dei tempi regolamentari. Lo stesso si applica anche in caso di tempi supplementari (105 + x, 120 + y), laddove previsti".
Della novità ne ha parlato anche l'Ad di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: "L'introduzione della visualizzazione del tempo di recupero rappresenta un passo naturale nel percorso di modernizzazione dell'esperienza allo stadio. Si supera finalmente una situazione ormai anacronistica, che impediva ai tifosi presenti sugli spalti di disporre della stessa immediatezza informativa garantita ai telespettatori. Si tratta di un intervento semplice, ma significativo, in uniformità a quanto stabilito dalla Uefa per le proprie gare, pensato per migliorare ulteriormente l'esperienza del pubblico e assicurare a chi è allo stadio una comunicazione puntuale e completa durante la gara".
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