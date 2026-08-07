Novità in Serie A: sui maxischermi si vedrà lo scorrimento dei minuti di recupero

Chiunque abbia visto una partita di calcio in vita sua allo stadio avrà maledetto almeno una volta i maxischermi che si stoppavano al 45esimo e al 90esimo minuto, lasciando i minuti di recupero a libera interpretazione dei tifosi sugli spalti. Dalla prossima stagione in poi però non sarà più così. La Uefa ha cambiato i regolamenti circa i maxischermi e la nuova direttiva sarà adottata anche per le partite della Lega Calcio Serie A.