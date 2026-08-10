Due settimane al via, tutte le big della Serie A hanno bisogno di titolari

La Juve gioca in difesa. Napoli bis per il salto, Gasp sogna l’esterno e c'è Inacio per il Milan
Alberto Polverosi
Alberto Polverosi

5 min

Pubblicato il 10.08.2026, 08:41 (Aggiornato il 10.08.2026, 09:02)

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Meno di una settimana alla Coppa Italia (per dodici squadre di Serie A), due settimane al campionato, tre settimane alla fine del mercato e un bel po’ di richieste sono ancora senza risposta. Se contiamo le prime sette del campionato scorso, più Lazio, Bologna e Fiorentina, sono attesi più di una ventina di giocatori nuovi e in molti casi come titolari o primissime alternative. È sempre così, non c’è niente da fare, anche se il mercato venisse aperto a febbraio tutti finirebbero di sistemarsi solo negli ultimi giorni, nonostante la necessità di ogni allenatore di definire l’organico prima possibile. Non ha senso, ovvio, così come non ha alcun senso chiudere il mercato dopo le prime due giornate di campionato. Non è lineare ma dite voi cosa è lineare in questo mondo del calcio.

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Forse soltanto l’Inter (per la felicità di Chivu) può chiudere le porte della Pinetina. O meglio, le può socchiudere perché qualcosa di più e di meglio può ancora capitare. Doveva risolvere il problema sulla fascia destra dopo la partenza di Dumfries ma in queste amichevoli Diouf ha dato qualche garanzia in più rispetto alla scorsa stagione. Resiste Diaby, forse non è l’unico nome, ma la priorità è quella. Certo, Romero in difesa e Curtis Jones a centrocampo farebbero alzare ulteriormente la qualità.

Chi sta dietro: Napoli e Roma

Nel campionato scorso il Napoli è arrivato secondo a 11 punti dall’Inter, è la ragione per cui De Laurentiis deve potenziare la squadra. Allegri aspetta un difensore, Badiashile, e un attaccante: Gabriel Jesus sarebbe un bel colpo. L’ultima pesante sconfitta a Brighton non è piaciuta a Gasperini in attesa di rinforzare davvero la squadra. Non possono bastare Molina e Castro, la Roma cerca un innesto di livello in avanti: l’ultimo sogno è Martinelli, ma si trattano anche Mora e Fofana.

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