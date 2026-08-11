Gasperini e Spalletti hanno già vinto lo scudetto degli stipendi, ma Conte rimane imbattibile

Antonio Conte, per ora, è alla finestra. Essendo stato l'allenatore più pagato nell'ultima stagione (8 milioni di euro netti), era conseguenziale cambiasse il titolare del primo posto nella speciale classifica redatta dal sito specializzato Calcio e Finanza. Sono diventati due: Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, con 5 milioni di euro netti a testa. Spicca la posizione di Amorin: chiude la Top 5 con un salario di 3,5 milioni di euro netti, ma con 4,5 milioni in meno rispetto a quanto percepisse dal Manchester United, il club con il quale aveva sottoscritto un contratto sino al 2027, interrotto dall'esonero comunicato il 5 gennaio scorso.