San Siro, cosa cambia per i tifosi con il cantiere del nuovo stadio: tutte le info su metro, parcheggi e biglietti

MILANO - L'avvio dei lavori per il nuovo stadio San Siro ha cambiato le modalità di accesso e la viabilità in vista della nuova stagione di Inter e Milan. Per questo il club nerazzurro ha pubblicato una serie di informazioni utili per i tifosi circa tutte le novità e le raccomandaziono da rispettare. L'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato, Inter-Monza, in programma sabato 22 agosto alle 18:30. Per questo l'Inter suggerisce "di raggiungere San Siro con i mezzi pubblici. I parcheggi destinati alle auto, infatti, sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire".

Come raggiungere San Siro La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza: Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto. Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza. Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.