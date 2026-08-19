Gli arbitri della prima giornata di Serie A: tutte le designazioni

La prima giornata di campionato è alle porte. Sabato 22 agosto Udinese-Como e Inter-Monza, entrambe alle 18:30, apriranno la nuova stagione di Serie A. C'è grande attesa per il debutto delle squadre, soprattutto per i nuovi allenatori e giocatori, e per il primo big match del campionato, quello di lunedì tra la Roma di Malen e Dybala e la Fiorentina, rinnovata e rinforzata. Sarà il debutto anche degli arbitri: l'Aia ha reso noto tutte le designazioni.