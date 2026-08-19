Gli arbitri della prima giornata di Serie A: tutte le designazioni
La prima giornata di campionato è alle porte. Sabato 22 agosto Udinese-Como e Inter-Monza, entrambe alle 18:30, apriranno la nuova stagione di Serie A. C'è grande attesa per il debutto delle squadre, soprattutto per i nuovi allenatori e giocatori, e per il primo big match del campionato, quello di lunedì tra la Roma di Malen e Dybala e la Fiorentina, rinnovata e rinforzata. Sarà il debutto anche degli arbitri: l'Aia ha reso noto tutte le designazioni.
Gli arbitri della prima giornata di Serie A
Inter-Monza (22/08, ore 18.30) Marinelli;
Udinese-Como (22/08, ore 18.30) Arena;
Genoa-Napoli (22/08, ore 20.45) Di Bello;
Parma-Cagliari (22/08, ore 20.45) Perenzoni;
Frosinone-Juventus (ore 18.30) Ayroldi;
Venezia-Lecce (ore 18.30) Rapuano;
Atalanta-Sassuolo (ore 20.45) Crezzini;
Torino-Milan (ore 20.45) Zufferli;
Bologna-Lazio (24/08, ore 18.30) Maresca;
Roma-Fiorentina (24/08, ore 20.45) Marcenaro.
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