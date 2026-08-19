Immobile dopo il ritiro dal calcio: "C'è un solo italiano che mi sembra in grado di..."

"Il solo italiano che mi pare in grado di fare il mio percorso è Pio Esposito, ma anche lui cerca prima l'azione decisiva che il gol". Così Ciro Immobile in un'intervista a So Foot. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, Immobile si è soffermato sulla Serie A commentando: "Oggi non c'è nessuno che abbia i miei numeri di quando vincevo la classifica dei marcatori, né della prima volta con il Torino del 2014 e ancor meno di quando l'ho vinta con la Lazio nel 2020, nonostante dovessi vedermela con gente come Higuain e Toni, che segnava 12-13 gol facilmente, e anche Maccarone, Di Michele, Lucarelli".