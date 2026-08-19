Immobile dopo il ritiro dal calcio: "C'è un solo italiano che mi sembra in grado di..."

L'ex attaccante della Lazio ha parlato dell'evoluzione dei finalizzatori in Serie A: "Oggi non c'è nessuno che abbia i numeri di quando vincevo la classifica marcatori"

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Pubblicato il 19.08.2026, 20:19 (Aggiornato il 19.08.2026, 20:28)

ImmobilePio EspositoSerie A

"Il solo italiano che mi pare in grado di fare il mio percorso è Pio Esposito, ma anche lui cerca prima l'azione decisiva che il gol". Così Ciro Immobile in un'intervista a So Foot. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, Immobile si è soffermato sulla Serie A commentando: "Oggi non c'è nessuno che abbia i miei numeri di quando vincevo la classifica dei marcatori, né della prima volta con il Torino del 2014 e ancor meno di quando l'ho vinta con la Lazio nel 2020, nonostante dovessi vedermela con gente come Higuain e Toni, che segnava 12-13 gol facilmente, e anche Maccarone, Di Michele, Lucarelli".

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Immobile: "Forse oggi sono gli allenatori a chiedere cose diverse agli attaccanti"

Immobile ha concluso ipotizzando: "Forse oggi sono gli allenatori a chiedere cose diverse, considerando l'attaccante innanzitutto come un regista avanzato più che un bomber. Prima si chiedeva gli attaccanti di finire le azioni, di mettere la palla dentro. Oggi un allenatore è contento se l'attaccante fa giocare bene la squadra".

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