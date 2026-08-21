C’erano una volta i bomber: il dato sulla classifica marcatori che spiega tanto dell’Italia

Se il gol è il sale del calcio e il motivo che spinge miliardi di persone in tutto il mondo a interessarsi a questo gioco made in England e se il grande Gianni Brera nel pronunciare una celebre sentenza – «la partita perfetta è lo 0-0» - aveva probabilmente bevuto un bicchiere di Barbera di troppo (Eduardo Galeano: «0-0 due bocche aperte, due sbadigli») ebbene se tutto questo è vero – com’è vero – noi dell’italico pallone siamo messi proprio male. Perché in fatto di gol siamo ultimi nell’Europa che calcisticamente conta; e temo che sia questo uno dei principali motivi che da 12 anni ci tengono alla larga dai Campionati del mondo.

Dall’inizio del secolo ad oggi, nel corso di 26 campionati, il gol italiano si è sempre più assottigliato, come sabbia in una clessidra. Impressionante (e rivelatrice) la caduta libera del numero dei giocatori in doppia cifra, che per gli attaccanti equivale al pezzo di carta universitario, la parte migliore di un pedigree da presentare ad allenatori e presidenti: dai 18 dei primi anni 2000 alla miseria dei tre della stagione appena terminata. Tre e non di più (record europeo certificato, probabilmente mondiale) capaci di segnare più di nove gol. E nessuno oltre le 10 marcature. Il re dei bomber italiani? Sorpresa: Riccardo Orsolini, presente per il quarto anno consecutivo negli “over 9”.