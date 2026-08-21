C’erano una volta i bomber: il dato sulla classifica marcatori che spiega tanto dell’Italia
Il pallone… quando urtò la rete avversaria, la sollevò come una gonna, come i migliori venti sollevano le gonne alle ragazze in fiore…
(Manuel Vázquez Montalbán)
Se il gol è il sale del calcio e il motivo che spinge miliardi di persone in tutto il mondo a interessarsi a questo gioco made in England e se il grande Gianni Brera nel pronunciare una celebre sentenza – «la partita perfetta è lo 0-0» - aveva probabilmente bevuto un bicchiere di Barbera di troppo (Eduardo Galeano: «0-0 due bocche aperte, due sbadigli») ebbene se tutto questo è vero – com’è vero – noi dell’italico pallone siamo messi proprio male. Perché in fatto di gol siamo ultimi nell’Europa che calcisticamente conta; e temo che sia questo uno dei principali motivi che da 12 anni ci tengono alla larga dai Campionati del mondo.
Dall’inizio del secolo ad oggi, nel corso di 26 campionati, il gol italiano si è sempre più assottigliato, come sabbia in una clessidra. Impressionante (e rivelatrice) la caduta libera del numero dei giocatori in doppia cifra, che per gli attaccanti equivale al pezzo di carta universitario, la parte migliore di un pedigree da presentare ad allenatori e presidenti: dai 18 dei primi anni 2000 alla miseria dei tre della stagione appena terminata. Tre e non di più (record europeo certificato, probabilmente mondiale) capaci di segnare più di nove gol. E nessuno oltre le 10 marcature. Il re dei bomber italiani? Sorpresa: Riccardo Orsolini, presente per il quarto anno consecutivo negli “over 9”.
Il confronto tra la Serie A e gli altri campionati
Una anomalia rispetto agli altri maggiori campionati europei. In Bundesliga la classifica marcatori elenca in doppia cifra 16 giocatori, fra i quali 6 tedeschi, anche se Harry Kane per il terzo anno consecutivo ha fatto il vuoto (36 gol come il record italiano di Higuain e Immobile), sostituendo il tandem Fullkrug-Nkunku capocannonieri a pari merito prima di farsi fischiare dai tifosi milanisti.
Nella Liga spagnola sono 23, alle spalle di sua maestà Mbappè, ad avere toccato o superato lo scoglio dei 10 gol, di cui 14 indigeni. In Premier League nella scia del mostro Haaland altri 20 bomber hanno raggiunto la doppia cifra, 8 nati nell’isola; sono 17 nella Ligue 1 francese con più della metà, 10, possibili nazionali per Didier Deschamps.
Anche nei paesi calcisticamente più evoluti le presenze straniere hanno frenato l’ascesa dei giovani locali, però in misura meno drastica di quanto avvenuto e sta crescendo da noi. Una spia delle difficoltà che ogni Paese sta incontrando nella finalizzazione calcistica potrebbe essere questa annotazione: tra i cinque maggiori campionati europei, soltanto la classifica marcatori della Francia vede al comando un attaccante di casa: il semi-sconosciuto Esteban Lepaul, nato ad Auxerre nel 2000, 21 gol con il Rennes, che Deschamps non ha ritenuto di includere fra i convocati per il prossimo mondiale.
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