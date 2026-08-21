"Mettiti in regola, conviene": la nuova campagna della Lega Serie A contro la pirateria audiovisiva

Con il via della nuova stagione riparte l'opera di sensibilizzazione dei club del massimo campionato, uniti a quelli di B e C: tutti i dettagli

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Pubblicato il 21.08.2026, 12:55

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ROMA - Torna la Serie A con la 1ª giornata del campionato 2026/27 in programma in questo week end e la Lega Calcio Serie A promuove, per la settima stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva (#STOPIRACY) che coinvolgerà anche quest'anno i campi di B e C grazie alla fattiva collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano.

Calcio, i numeri della pirateria tv in Italia

Nel nostro Paese nel 2025 si sono registrati numeri impressionanti:
- 2,3 miliardi di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani;
- Il 37% della popolazione dai 10 anni in su ha commesso almeno un atto di pirateria audiovisiva (-4% rispetto al 2024);
- Solo il 48% dei pirati riconosce la gravità del fenomeno;
- 36% dei pirati adulti ha effettivamente sperimentato infezioni ai propri dispositivi.
(Indagine FAPAV/Ipsos relativa al 2024)

 

Calendario Serie A 2026/27 giornata per giornata: tutte le partite della nuova stagione
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In Italia è ancora diffusa la percezione che guardare una partita illegalmente sia un gesto innocuo e non rappresenti né un reato né un rischio. In realtà, però, questa scelta espone direttamente il singolo individuo alla criminalità organizzata, oltre a porre l’utente sotto indagini e sanzioni penali ed economiche da parte delle autorità. Quest’anno, quindi, il messaggio della campagna #STOPIRACY è rivolto direttamente all’utente finale, a colui che sa che guardare contenuti audiovisivi su piattaforme illegali è un reato, ma non se ne cura. Credendo di non rischiare nulla, di non incorrere in sanzioni.

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