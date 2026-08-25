Arbitri già nel mirino dopo la prima giornata: i club di Serie A agitati per i casi al limite e i troppi errori

Gli arbitri sono già finiti nella bufera, dopo appena una giornata. E se il bilancio non si è aggravato e solo perché il Milan ha battuto nettamente il Torino, altrimenti al coro delle lamentele (e delle preoccupazioni che circolano a via Rosellini) si sarebbe aggiunta anche la società di Cardinale. Il Genoa ancora non si dà pace e non capisce neanche il perché di una spiegazione che resta nel “grigio”, il colore che va di moda alla CAN. “Grigio” l’episodio che ha coinvolto De Bruyne e Vasquez, e che però è stato risolto a favore del «play on» in onore alla linea-Orsato (soglia alta, pochi interventi VAR); e se è difficile da definire “grigi” il tocco di gomito di Fagioli e la manata in faccia di Hermoso su Mastrantuono sul gol di Malen in Roma-Fiorentina, “grigio” è anche il tocco di mano di Vlasic su cross di Cissè in Torino-Milan, risolto - ma manca ancora l’ufficialità - a favore dell’errore di arbitro e VAR. Un problema doppio per il nuovo designatore.