Arbitri già nel mirino dopo la prima giornata: i club di Serie A agitati per i casi al limite e i troppi errori
Gli arbitri sono già finiti nella bufera, dopo appena una giornata. E se il bilancio non si è aggravato e solo perché il Milan ha battuto nettamente il Torino, altrimenti al coro delle lamentele (e delle preoccupazioni che circolano a via Rosellini) si sarebbe aggiunta anche la società di Cardinale. Il Genoa ancora non si dà pace e non capisce neanche il perché di una spiegazione che resta nel “grigio”, il colore che va di moda alla CAN. “Grigio” l’episodio che ha coinvolto De Bruyne e Vasquez, e che però è stato risolto a favore del «play on» in onore alla linea-Orsato (soglia alta, pochi interventi VAR); e se è difficile da definire “grigi” il tocco di gomito di Fagioli e la manata in faccia di Hermoso su Mastrantuono sul gol di Malen in Roma-Fiorentina, “grigio” è anche il tocco di mano di Vlasic su cross di Cissè in Torino-Milan, risolto - ma manca ancora l’ufficialità - a favore dell’errore di arbitro e VAR. Un problema doppio per il nuovo designatore.
L'errore in Torino-Milan
Perché a Lissone c’era il suo scudiero fedelissimo, il nuovo capo degli arbitri del basket italiano (sì, proprio così) Mazzoleni, la cui valutazione era per il non rigore (addirittura i maligni insinuano che, in caso fosse stato concesso, lo avrebbe tolto... sarebbe stato troppo) e ovviamente no intervento (chiaro, altrimenti lo avrebbe fatto). Una tesi che ha resistito anche ieri mattina, ma che potrebbe aver perso forza strada facendo. «Era rigore» si vociferava ieri nelle segrete stanze dell’AIA, dopo un veloce confronto con il designatore Orsato e la sua squadra. Non poteva essere diversamente: Vlasic, già a braccia larghe, allarga il destro e crea un ostacolo al pallone, è in opposizione al tiro, fa se stesso più grande. Difficile sostenere il contrario. Ecco perché, probabilmente, in questo caso sono arrivati ad una sintesi differente. Più rigore, all’interno di un episodio «grigio».
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