Tempo effettivo Serie A, perché le nuove regole aiutano: i retroscena sugli allenatori e i giocatori

Il confronto con la prima giornata del campionato di Serie A dell'anno scorso parla chiaro: è bastato davvero poco per far salire in modo significativo il tempo di gioco effettivo durante le partite. I dati e i riscontri di questo avvio di stagione, con le nuove regole, mostrano infatti un cambio di passo evidente. Con piccoli accorgimenti si garantisce, infatti, uno spettacolo più fluido e con meno interruzioni sul campo . Si è passati da 53'03'' a 57'57'' di tempo effettivo confrontando le prime dieci partite di questo campionato con quello di dodici mesi fa. Traduzione: +4'54''. Possono sembrare pochi, ma in realtà sono tantissimi. Il tempo morto è diminuito di 3'52'', ma solo perché si è giocato di più a livello di minutaggio complessivo delle partite (vedi i minuti di recupero).

Tempo effettivo, record per Atalanta-Sassuolo

Nella prima giornata di Serie A il pallone è rimasto in gioco per il 59,7% del tempo: l'anno scorso si era fermato al 55,2%. Gli arbitri, infatti, fischiano di meno e stanno rispettando le regole che si sono viste già al Mondiale. Il primo a pagarne le conseguenze è stato Palmisani del Frosinone: il portiere ha ritardato il rinvio e quindi la Juventus ha conquistato un calcio d'angolo. Dieci partite sono un campione minimo, ma il vento è cambiato in Italia. Si diverte di più anche il pubblico. Atalanta-Sassuolo, con 64'54'', è stata la gara con il tempo effettivo più alto. Inter-Monza, Udinese-Como e Genoa-Napoli hanno superato quota 60'. L'anno scorso non era successo in nessuna partita. La maglia nera? Venezia-Lecce, con 45'39'' di gioco effettivo.