Chiffi per Lecce-Roma, a Pairetto Napoli-Como: le designazioni della seconda giornata di Serie A

Il sabato di Serie A si apre alle 18:30 al Franchi, con la Fiorentina che, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma, ospiterà il Frosinone. L'arbitro designato per la partita sarà Collu . In contemporanea, il Monza di Juric ospiterà l'Udinese. La gara sarà diretta da Allegretta . Di Marco arbitrerà Sassuolo-Torino . Alle 20:45 la Juve di Spalletti ospiterà all'Allianz Stadium il Parma. Orsato ha designato Fourneau per l'occasione.

Pairetto per Napoli-Como. A Chiffi la Roma

La gara di cartello della giornata andrà in scena al Maradona, con la sfida tra il Napoli e il Como. Questa sarà diretta da Pairetto. Fabbri invece sarà a Cagliari, per la partita dei rossoblù contro l'Inter. Feliciani per Lazio-Genoa, in programma domenica 30 agosto alle 20:45. La Roma scenderà in campo alle 18:30 di lunedì contro il Lecce. La gara sarà diretta da Chiffi. Atalanta-Bologna, invece, è stata affidata a Doveri.