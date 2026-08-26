Chiffi per Lecce-Roma, a Pairetto Napoli-Como: le designazioni della seconda giornata di Serie A

Le scelte del designatore Orsato: Fourneau dirigerà l'esordio casalingo della Juve. A Fabbri Cagliari-Inter

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Pubblicato il 26.08.2026, 12:48 (Aggiornato il 26.08.2026, 13:02)

Serie AArbitri

Archiviata la prima giornata di campionato, la Serie A si prepara al secondo turno. Il designatore arbitrale Orsato ha reso note le scelte dei direttori di gara. Si apre venerdì 28 agosto alle 20:45, con Manganiello chiamato a dirigere l'esordio casalingo del Milan di Amorim, contro il Venezia.

A Fourneau la Juve, Collu per Fiorentina-Frosinone

Il sabato di Serie A si apre alle 18:30 al Franchi, con la Fiorentina che, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma, ospiterà il Frosinone. L'arbitro designato per la partita sarà Collu. In contemporanea, il Monza di Juric ospiterà l'Udinese. La gara sarà diretta da AllegrettaDi Marco arbitrerà Sassuolo-Torino. Alle 20:45 la Juve di Spalletti ospiterà all'Allianz Stadium il Parma. Orsato ha designato Fourneau per l'occasione. 

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Pairetto per Napoli-Como. A Chiffi la Roma

La gara di cartello della giornata andrà in scena al Maradona, con la sfida tra il Napoli e il Como. Questa sarà diretta da PairettoFabbri invece sarà a Cagliari, per la partita dei rossoblù contro l'Inter. Feliciani per Lazio-Genoa, in programma domenica 30 agosto alle 20:45. La Roma scenderà in campo alle 18:30 di lunedì contro il Lecce. La gara sarà diretta da Chiffi. Atalanta-Bologna, invece, è stata affidata a Doveri.

 

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