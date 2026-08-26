Chiffi per Lecce-Roma, a Pairetto Napoli-Como: le designazioni della seconda giornata di Serie A
Archiviata la prima giornata di campionato, la Serie A si prepara al secondo turno. Il designatore arbitrale Orsato ha reso note le scelte dei direttori di gara. Si apre venerdì 28 agosto alle 20:45, con Manganiello chiamato a dirigere l'esordio casalingo del Milan di Amorim, contro il Venezia.
A Fourneau la Juve, Collu per Fiorentina-Frosinone
Il sabato di Serie A si apre alle 18:30 al Franchi, con la Fiorentina che, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma, ospiterà il Frosinone. L'arbitro designato per la partita sarà Collu. In contemporanea, il Monza di Juric ospiterà l'Udinese. La gara sarà diretta da Allegretta. Di Marco arbitrerà Sassuolo-Torino. Alle 20:45 la Juve di Spalletti ospiterà all'Allianz Stadium il Parma. Orsato ha designato Fourneau per l'occasione.
Pairetto per Napoli-Como. A Chiffi la Roma
La gara di cartello della giornata andrà in scena al Maradona, con la sfida tra il Napoli e il Como. Questa sarà diretta da Pairetto. Fabbri invece sarà a Cagliari, per la partita dei rossoblù contro l'Inter. Feliciani per Lazio-Genoa, in programma domenica 30 agosto alle 20:45. La Roma scenderà in campo alle 18:30 di lunedì contro il Lecce. La gara sarà diretta da Chiffi. Atalanta-Bologna, invece, è stata affidata a Doveri.
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