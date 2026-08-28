Dove vedere Milan-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro si apre la seconda giornata di Serie A: le probabili formazioni di Amorim e Stroppa

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Pubblicato il 28.08.2026, 09:26

Serie AMilanVenezia

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Al via la seconda giornata di Serie A. Dopo la vittoria all'esordio contro il Torino, il Milan di Ruben Amorim fa il suo esordio a San Siro. I rossoneri, privi di Leao, non convocato e pronto ai saluti, affronteranno il neopromosso Venezia di Stroppa, che nella prima giornata ha perso per 2-0 in casa contro il Lecce.

Milan-Venezia, l'orario

La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Il direttore di gara sarà Manganiello di Pinerolo. I guardalinee M.Rossi e Del Giudici. Quarto uomo Marcenaro. Al var Campione, Pezzuro a-var.

Dove vedere Milan-Venezia in diretta tv

Milan-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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