Milan-Venezia diretta Serie A: segui il debutto di Amorim a San Siro LIVE

A pochi minuti dall'inizio di Milan-Venezia, il tecnico Amorim ha parlato ai microfoni di Dazn: "E' importante essere focalizzati sulla gara. Gioca Modric perchè è esperto e ci da qualità, mentre Bartesaghi ci regala corsa. Dobbiamo essere rapidi contro il Venezia. Leao? Se stai al Milan devi esserci al 100%. Quello che si ricorda della storia del Milan non è il singolo, ma l'attaccamento alla maglia. Conta la squadra e non il singolo. E se cresce il gruppo, cresce anche il singolo".

20:12

La maglia di Baresi a centrocampo

Una gigantesca maglia numero 6 è stata posizionata all'interno del cerchio di centrocampo. Il Milan onora così la memoria di Franco Baresi.

20:03

Venezia, la formazione ufficiale

20:02

Milan, la formazione ufficiale

Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Stroppa

MILAN (3-4-2-1) Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

19:54

I numeri della gara

Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro il Venezia nella competizione. Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4V, 6N, 18P): contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V 2N). Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna.

19:45

Dove vedere in tv Milan-Venezia

La sfida tra Milan e Venezia è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle 20:45. Aprirà la seconda giornata di Serie A e sarà trasmessa in tv e streaming, ecco dove.

San Siro, Milano