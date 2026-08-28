Serie A
venerdì 28 agosto 2026
Stadio Giuseppe Meazza
0 - 0
29' 1° tempo
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Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Gianluca Manganiello
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0 - 0
29' 1° tempo
Milan-Venezia diretta Serie A: segui il debutto di Amorim a San Siro LIVE
Per la prima volta Amorim guiderà il Milan a San Siro davanti ai suoi nuovi tifosi. Dopo il debutto vittorioso in casa del Torino il tecnico rossonero cerca il bis nella Scala del Calcio contro il Venezia: "Sento la responsabilità, mi godrò lo stadio", ha detto l'allenatore portoghese, pronto a vivere l'emozione di un San Siro tutto esaurito. Dall'altra parte la squadra di Stroppa spera nel colpaccio dopo il brutto ko casalingo contro il Lecce. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:18
27' - Giallo per Schingtienne
Primo ammonito della gara: Schingtienne ferma fallosamente Musah e viene sanzionato con il giallo.
21:15
24' - Venezia ad un passo dal vantaggio
Cross da sinistra per Adams, che arriva in ritardo alla deviazione; sullo sviluppo dell'azione Yeboah calcia a colpo sicuro da pochi passi, ma il suo tiro è rimapallato dalla difesa rossonera.
21:10
19' - Venezia pericoloso
Primo brivido per il Milan: Adams, servito da Yeboah, si incunea tra le maglie larghe della difesa avversaria e una volta in area calcia con il mancino, da posizione defilata: para Maignan.
21:03
12' - Che occasione per Goncalo Ramos
Chukwueze serve una palla in profondità per Goncalo Ramos, che si presenta a tu per tu con Stankovic: la sua conclusione a colpo sicuro è respinta dal portiere del Venezia.
20:56
5' - Cisse pericoloso
Cisse si rende subito pericoloso: prima calcia dal limite dell'area mandando il pallone sul fondo; poi prova ad incunearsi tra le maglie della difesa avversaria e viene fermato proprio all'ingresso dell'area.
20:52
2' - Goncalo Ramos pericoloso
Subito una palla gol per il Milan: Loftus-Cheek mette in mezzo per Goncalo Ramos, che svirgola il tiro. Il portoghese subito pericoloso.
20:51
1' - Si parte
Inizia la sfida: il Milan attacca da destra verso sinistra in maglia rossonera. Risponde il Venezia, da sinistra a destra, in maglia bianca, con calzoncini neri.
20:50
Stroppa in lacrime per Baresi
Anche Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia ed ex fantasista del Milan, si emoziona al ricordo di Baresi.
20:49
San Siro in piedi per Baresi: lacrime e applausi
Tutto lo stadio San Siro ricorda Franco Baresi. Sul tabellone l'immagine dell'ex capitano rossonero, in campo la sua maglia e l'intero stadio in piedi per applaudire. In tribuna, Daniele Massaro, suo ex compagno, non riesce a trattenere le lacrime.
20:45
Tutto pronto per l'inizio del match
Milan e Verona in campo: a breve l'inizio della sfida.
20:42
San Siro ricorda Franco Baresi
Sugli spalti di San Siro viene esposto uno striscione dedicato a Franco Baresi: "Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare"
20:32
San Siro si scalda
Continua il riscaldamento delle due squadre. Lo stadio San Siro si scalda in attesa dell'inizio della sfida.
20:22
Amorim su Leao: "Conta la squadra e non il singolo"
A pochi minuti dall'inizio di Milan-Venezia, il tecnico Amorim ha parlato ai microfoni di Dazn: "E' importante essere focalizzati sulla gara. Gioca Modric perchè è esperto e ci da qualità, mentre Bartesaghi ci regala corsa. Dobbiamo essere rapidi contro il Venezia. Leao? Se stai al Milan devi esserci al 100%. Quello che si ricorda della storia del Milan non è il singolo, ma l'attaccamento alla maglia. Conta la squadra e non il singolo. E se cresce il gruppo, cresce anche il singolo".
20:12
La maglia di Baresi a centrocampo
Una gigantesca maglia numero 6 è stata posizionata all'interno del cerchio di centrocampo. Il Milan onora così la memoria di Franco Baresi.
20:03
Venezia, la formazione ufficialeVENEZIA (3-5-2) Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Stroppa
20:02
Milan, la formazione ufficiale
MILAN (3-4-2-1) Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim
19:54
I numeri della gara
Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro il Venezia nella competizione. Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4V, 6N, 18P): contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus.
Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V 2N). Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna.
19:45
Dove vedere in tv Milan-Venezia
La sfida tra Milan e Venezia è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle 20:45. Aprirà la seconda giornata di Serie A e sarà trasmessa in tv e streaming, ecco dove.
San Siro, Milano
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