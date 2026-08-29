Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario
Fabio Grosso ritrova il Frosinone da allenatore della Fiorentina, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A. Archiviata la pesante sconfitta di Roma, incassata contro la squadra di Gian Piero Gasperini, la Viola vuole riscattarsi immediatamente dinanzi al proprio pubblico, mentre i ciociari vogliono dare continuità sotto il profilo della prestazione, dopo aver ben figurato con la Juve all'esordio.
Fiorentina-Frosinone, l'orario
Fiorentina-Frosinone andrà in scena oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Ambo le squadre a caccia dei primi punti del loro campionato, con la formazione di Grosso reduce da una sessione di mercato ricca di colpi importanti, ma anche caratterizzata dall'eccellente addio di Moise Kean, direzione Como.
Dove vedere Fiorentina-Frosinone in diretta tv
Fiorentina-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Frosinone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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