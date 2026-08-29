Dove vedere Monza-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Prosegue la seconda giornata di Serie A. Il sabato della seconda giornata si apre allo stadio Brianteo. Dopo la sconfitta per 4-1 nel primo turno contro l'Inter, il neopromosso Monza di Juric fa il proprio esordio in casa contro l'Udinese di Runjaic, reduce dall'ottimo pareggio contro il Como di Fabregas e privo di Zaniolo per l'occasione.
Monza-Udinese, l'orario
La partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Brianteo di Monza. Il direttore di gara sarà Allegretta di Molfetta. I guardalinee Politi e Belsanti. Quarto uomo Massa. Al var Paterna, Mazzoleni a-var.
Dove vedere Monza-Udinese in diretta tv
Monza-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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