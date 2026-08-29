Dove vedere Monza-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Esordio casalingo per la squadra di Juric. Al Brianteo la sfida contro i bianconeri di Runjaic: le probabili formazioni

3 min

Pubblicato il 29.08.2026, 09:24

Serie AMonzaUdinese

1 / 2

Successiva

Prosegue la seconda giornata di Serie A. Il sabato della seconda giornata si apre allo stadio Brianteo. Dopo la sconfitta per 4-1 nel primo turno contro l'Inter, il neopromosso Monza di Juric fa il proprio esordio in casa contro l'Udinese di Runjaic, reduce dall'ottimo pareggio contro il Como di Fabregas e privo di Zaniolo per l'occasione.

Monza-Udinese, l'orario

La partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Brianteo di Monza. Il direttore di gara sarà Allegretta di Molfetta. I guardalinee Politi e Belsanti. Quarto uomo Massa. Al var Paterna, Mazzoleni a-var.

Dove vedere Monza-Udinese in diretta tv

Monza-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS