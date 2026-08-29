Dove vedere Juve-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Parma è l'ultima delle quattro partite in programma in questo sabato di calcio in Serie A . Riflettori puntati sulla formazione di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria all'esordio contro il Frosinone allo "Stirpe", non senza qualche difficoltà. Il mercato, intanto, è tutt'altro che chiuso, come testimonia la trattativa a oltranza per l'ex Milan Franck Kessie. Gli emiliani, invece, sono partiti con il piede sbagliato, cadendo tra le mura amiche contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Obiettivo riscatto per i ducali.

Il calcio d'inizio di Juve-Parma è previsto per le ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto che vedrà protagoniste le squadre allenate da Luciano Spalletti e Carlos Cuesta. Bianconeri a caccia di continuità davanti ai propri tifosi, mentre i crociati vogliono muovere la classifica per la prima volta in stagione.

Dove vedere Juve-Parma in diretta tv

Juve-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e sulla piattaforma di NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.