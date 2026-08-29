Dove vedere Juve-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Juve-Parma è l'ultima delle quattro partite in programma in questo sabato di calcio in Serie A. Riflettori puntati sulla formazione di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria all'esordio contro il Frosinone allo "Stirpe", non senza qualche difficoltà. Il mercato, intanto, è tutt'altro che chiuso, come testimonia la trattativa a oltranza per l'ex Milan Franck Kessie. Gli emiliani, invece, sono partiti con il piede sbagliato, cadendo tra le mura amiche contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Obiettivo riscatto per i ducali.
Juve-Parma, l'orario
Il calcio d'inizio di Juve-Parma è previsto per le ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto che vedrà protagoniste le squadre allenate da Luciano Spalletti e Carlos Cuesta. Bianconeri a caccia di continuità davanti ai propri tifosi, mentre i crociati vogliono muovere la classifica per la prima volta in stagione.
Dove vedere Juve-Parma in diretta tv
Juve-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e sulla piattaforma di NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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